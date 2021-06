Deporte y Caos

Radhamés Espinal

Nueva vez queda evidenciado que no existe un interés real por parte de la alta dirigencia deportiva, de que tengamos una verdadera Ley de Deportes que satisfaga los intereses reales del movimiento deportivo, por momentos el tema de la ley ocupa los primeros lugares en la prensa nacional, pero como de costumbre se queda solo en titulares, frustrando los anhelos y las esperanzas de los que si quieren lo mejor para el deporte.

¿A quienes les conviene no tener una buena ley, lo que contribuye al actual caos institucional en el deporte?

En un primer orden estamos seguro que a la clase política, ya que desde el poder ven al Ministerio de Deportes muchas veces sin importancia, llegando a designar ministros que no conocen la realidad nacional del deporte, estos ministros a la vez designan un personal que en la mayoría de los casos no es el adecuado, en perjuicio de los que si se han formado en la materia.

En un segundo lugar el no tener ley le conviene a una buena parte de nuestra organizaciones deportivas, estas son: las que le huyen a los controles, el no rendir cuentas, y que mantienen un régimen casi de dictadura a lo interno de sus entidades. En su Diálogo de la Lengua, el humanista y escritor español Juan de Valdés (1509-1541) dijo; “Cabeza loca no quiere toca”, amonestando a las personas de poco juicio, que rechazan la correccion y la compostura.

Por naturaleza somos optimistas, pero les confieso que con lo de la Ley General de Deportes estamos perdiendo todas las esperanzas, ya que no existe una voluntad política manifiesta con el tema, mucho menos existe un interés real por parte de los actores principales que dirigen el deporte.

Finalmente, permítanme decir lo siguiente; “Todo llega, todo pasa, todo cambia y nada es para siempre”.