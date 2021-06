Yoel Adames F.

Estamos acostumbrados a ver las clasificaciones mundiales en las versiones de los principales cuatro organismos que hacen este negocio (AMB, CMB, OMB y FIB), también por categorías; la verdad es que me parece una forma muy particular de ver y calificar a los peladores, incluso, no correcta. ¿Qué le parece si a usted solo se le puede medir con sus tres hermanos o con sus diez primos? Como estudiante, profesional, ciudadano, hijo, padre, etc.; hay otras mediciones o mejor evaluación, en la cual el espectro es más amplio; muchos desconocen que el boxeo tiene un ranking muy especial, el cual tiene como prioridad número uno la calidad partiendo del momento que esté viviendo el protagonista… es como una extensión de los mejores 10 peladores libra por libra en un “Top” que toma muy en cuenta los mejores últimos resultados para clasificar a los púgiles. Un ranking “All Around” es como extender esa lista sin importar el peso, nacionalidad, si es campeón mundial, el No.1 en el ranking de un organismo determinado… ¡nada de eso vale! Es solo asunto de su calidad intrínseca.

MILES DE BOXEADORES: El sitio Boxrec.com muestra este gran ranking mundial real, claro, inicia con el Top-ten que puede cambian en cualquier momento y sigue descendiendo la ola: 1. Saúl –Canelo- Álvarez, 2. Terence Crawford, 3. Tyson Fury, 4. Errol Spence Jr., 5. Gennadiy Golovkin, 6. Jermall Charlo, 7. Anthony Joshua, 8. Oscar Valdez, 9. Deontay Wilder, 10. Naoya Inoue.

A estos diez les siguen miles de peleadores de todo el planeta con cierta lógica, aun cuando pueda parecer injusto en ocasiones.

EL ABEJÓN ¡No. 83!: Sé que le parecerá extraño que entre los primeros 100 mejores boxeadores del mundo haya un dominicano. ¿Lo encuentran chin? ¡no, no! Es un privilegio, y de forma particular es un gran reconocimiento a la carrera de Javier –El Abejón- Fortuna, quien ocupa el puesto No.83.

ADAMES, 189: Señores, el segundo dominicano aparece 106 peldaños más arriba; Carlos “El Caballo” Adames, en la posición No.189; Jeison (Banana) Rosario en el 193 (Él estuvo por debajo del No. 40 cuando se coronó rey superwelter en enero de 2020); en el No.196 está el prospecto Michel Rivera; nuestro único campeón Alberto (La Avispa) Puello es el No.284; los extitulares Claudio Marrero, 378; Argenis Méndez, 443; y Jonathan Guzmán, No.483. También Héctor Luis 634 y el exrey gallo Juan Carlos Payano, No. 650…

LATERALES: El excampeón Julian William, quien fue fulminado por “Banana”, regresará el 26 de este mes ante Brian Mendoza… Bélgica Peña y la Shuan Boxing anuncian una fascinante velada con dos coronas mundiales en juego. ¿Será el boxeo quién ganará la primera medalla olímpica femenina? Se repetirá la historia.