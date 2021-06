Tsitsipas, Zverev y Serena avanzan en Abierto de Francia

AFP

París, Francia

Dos de los favoritos en el cuadro masculino, el griego Stefanos Tsitsipas (N.5) y el alemán Alexander Zverev (N.6) avanzaron con firmeza a la tercera ronda de Roland Garros, algo que también lograron la exnúmero 1 estadounidense Serena Williams y la española Paula Badosa, que tiene ante sí un cuadro accesible para llegar lejos.

Ganador en Montecarlo y aspirante al trono de Rafael Nadal en París, Tsitsipas dio buena cuenta del español Pedro Martínez (103º), quien no obstante peleó mucho en los dos primeros sets, para acabar cediendo por 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 27 minutos de juego.

Pese a la victoria, Tsitsipas cometió demasiados errores no forzados, lo que le costó ceder cuatro 'breaks', aunque nunca perdió el control del partido.

"Los fans me han adoptado y mi tenis está ahí", declaró satisfecho Tsitsipas, convertido en uno de los favoritos de la afición parisina. "Aunque creo que no he hecho un súper partido", admitió después.

En tercera ronda, el griego se medirá a uno de los mejores sacadores del circuito, el estadounidense John Isner (34º).

Zverev, por su parte, disfrutó de un día mucho más tranquilo que el pasado domingo, cuando su compatriota Oscar Otte le llevó a jugar cinco sets, este miércoles el ganador este año en Madrid y Acapulco resolvió la papeleta en tres sets, por 7-6 (7/4), 6-3 y 7-6 (7/1), ante el ruso Roman Safiullin (182º).

El germano buscará una plaza en octavos de final ante el serbio Laslo Djere.

- Triunfos de Delbonis y Garín -

Al igual que el martes, la jornada no fue demasiado propicia para la 'Armada' española, ya que solo ganaron, y con muchos más problemas de los previstos ante dos rivales desconocidos, Pablo Carreño (N.12), frente al francés Enzo Couacaud (177º) y Alejandro Davidovich, contra el holandés Botic Van de Zandschulp (154º).

Además de Martínez ante Tsitsipas, cayeron Roberto Bautista (N.11), frente al suizo Henri Laaksonen (150º), el joven Jaume Munar ante el estadounidense Reilly Opelka (N.32) y el veterano Pablo Andújar ante Federico Delbonis.

El argentino de 30 años se aprovechó de su mejor servicio en los momentos claves del partido para imponerse al español en cinco sets (4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2) y citarse en tercera ronda con el italiano Fabio Fognini.

No corrió la misma suerte su compatriota Guido Pella, que una vez más no pasó de la segunda ronda la perder contra el estadounidense Marcos Giron, que será el rival en tercera ronda del chileno Cristian Garín, que remontó ante el norteamericano Mackenzie McDonald (119º) para ganar en cinco sets 4-6, 4-6, 7-6 (9/7), 6-3 y 8-6 e igualar su mejor actuación en París, la tercera ronda alcanzada en 2020.

- Otro pasito hacia el récord -

En el cuadro femenino, a Serena Williams le costó más de lo previsto eliminar a la rumana Mihaela Buzarnescu (148ª), pero dio un paso más en su objetivo de conquistar su 24º Grand Slam e igualar el récord histórico de la australiana Margaret Court.

A sus 39 años, la tenista estadounidense, que calza unas zapatillas con la inscripción, en francés, "Je ne m'arrêterai jamais" ("No me detendré nunca") se impuso por 6-3, 5-7 y 6-1.

"Ella juega muy bien en esta superficie, sabía que no sería sencillo, pero estoy contenta de haber sacado el partido adelante", explicó Serena, que llegó a París con un pobre bagaje de una única victoria en dos torneos en tierra (Roma y Parma) y en tercera ronda se enfrentará a su compatriota Danielle Collins (50ª).

De continuar hasta semifinales, Serena podría tener que enfrentarse a Paula Badosa (35ª), que sigue impresionando en este inicio de Roland Garros y este miércoles venció a la montenegrina Danka Kovinic (62ª) por 6-2 y 6-0 en apenas 52 minutos de juego.

La jugadora nacida en Nueva York hace 23 años, ha tenido suerte además porque las principales jugadoras por su lado del cuadro ya no siguen en competición: la japonesa Naomi Osaka (2ª) y la checa Petra Kvitova (12ª) se retiraron del torneo y la suiza Belinda Bencic (11ª) cayó eliminada.

Badosa, única superviviente del tenis femenino español, buscará un puesto en octavos de final contra la rumana Ana Bogdan.