Estados Unidos vence a Dominicana, Francisco, dos Hrs.

West Palm Beach, Florida

Pese a batazos grandes de Juan Francisco, Diego Goris y Emilio Bonifacio, la República Dominicana perdió 8-6 ante los Estados Unidos, en un encuentro celebrado en The Ballpark of the Palm Beaches correspondiente al Preolímpico de América.

El triunfo dio a los norteamericanos (2-0) el avance a la Súper Ronda, mientras que para los dominicanos (1-1) llegar a ella tendrán que vencer a Nicaragua (1-1) este miércoles a la 1:00 de la tarde en el Clover Park de Port St. Lucie.

Estados Unidos anotó dos en la primera entrada contra Radhamés Liz, con un doble remolcador al prado central cortesía de Triston Casas. En la altura del segundo, República Dominicana contestó con un enorme jonrón solitario de Francisco por el jardín derecho, ante un envío de Joe Ryan.

En la cuarta entrada, Mark Kolozsvary fletó un cuadrangular de dos carreras por el izquierdo, también ante Liz, dando diferencia de 4-1 a los estadounidenses. Ya en el quinto, los dominicanos ligaron contra Ryan un boleto de Luis Liberato, un doble de Gustavo Núñez al izquierdo y un triple al central bateado por Bonifacio, el cual limpió las bases y acercó 3-4 a los criollos.

Con dos outs en el sexto y con Julio Y. Rodríguez corriendo en primera, Diego Goris atrapó una recta el zurdo Trevor Lane y la depositó sobre la verja del bosque izquierdo, dando ventaja de 5-4 a la República Dominicana.

Los locales se recuperaron con un rally de cuatro, coronado por un triple al central remolcador de dos por parte de Luke Williams que colocó 8-5 el marcador. El inning pudo terminarse con la pizarra empatada a cinco, pero el intermedista Bonifacio no pudo completar una doble matanza al enredarse la pelota en su guante, tras recibir un lance del antesalista Goris en batazo conectado por Nick Allen con las bases llenas.

En el noveno, Francisco pegó otro enorme cuadrangular, esta vez por el izquierdo contra David Robertson, que acercó 6-8 a los caribeños. Robertson se recuperó dominando a los siguientes tres bateadores para apuntarse el rescate.

La victoria fue para Lane, con labor de 0.2 entradas de una carrera. El revés fue para Luis H. González al recibir dos anotaciones sin sacar un solo out.

Por República Dominicana, Francisco de 4-2 con dos jonrones y dos empujadas; Goris de 3-1 con 2 remolcadas; Bonifacio de 4-1 con dos producidas. Por Estados Unidos, Kolozsvary de 2-1 con un vuelacercas y dos empujadas; Casas de 4-2 con dos impulsadas y Williams de 5-2 con triple y dos remolcadas.