República Dominicana se impone a Puerto Rico en el Preolímpico

Port St. Lucie, Florida

Una magnífica labor de Raúl Valdés guió a la República Dominicana a un triunfo por 5-2 sobre Puerto Rico, en partido celebrado este lunes en el Clover Park correspondiente al Preolímpico de Béisbol de América.

El zurdo completó siete episodios de dos carreras, tres hits, un boleto y cinco ponches, en una presentación en la retiró a 13 bateadores sin que le sacaran la pelota del cuadro, apuntándose así la victoria.

A Valdés lo respaldaron Gustavo Núñez al batear de 3-3 con triple, una anotada y una producida; Luis Liberato de 2-1 con jonrón, una impulsada y dos boletos; Juan Francisco, Diego Goris y Emilio Bonifacio de 4-1 cada uno con una impulsada y Julio Y. Rodríguez de 5-2 con dos anotadas. Fueron 11 los indiscutibles de los dominicanos en el juego.

Los criollos marcaron carrera en el mismo primer episodio al abridor boricua Luis Cruz, con sencillos consecutivos de Rodríguez y José Bautista luego de dos outs y hit remolcador al prado derecho, cortesía de Francisco.

A la altura del segundo, Rey Navarro encontró a Kevin Luciano en primera, atrapó un lanzamiento de Valdés y depositó la pelota sobre la verja del bosque izquierdo, dando a los puertorriqueños ventaja de 2-1.

El empate llegó en el tercero con doble impulsador de Diego Goris al derecho, anotando Rodríguez desde la intermedia.

En el cierre del sexto, los bates dominicanos se destacaron, primero con un cuadrangular solitario de Emilio Bonifacio entre el derecho y el central contra Efraín Nieves, y luego con un triple de Gustavo Núñez al derecho y un doble de Emilio Bonifacio al central, ambos frente a Iván Maldonado, que colocaron 4-2 el marcador.

Una más llegó para los quisqueyanos en el séptimo, con sencillo impulsador de Núñez al central, ante Héctor Acevedo, que remolcó a Goris desde la antesala.

Jumbo Díaz lanzó el octavo en blanco y en el noveno por igual Jairo Asencio, logrando este último su primer rescate del evento.

Por Puerto Rico, Navarro fue el más destacado al concluir de 2-1 con un vuelacercas, dos producidas y un boleto. Maldonado cargó con la derrota en su labor de 2.0 innings de una limpia y un ponche.

El próximo partido de la República Dominicana (1-0) será este martes contra los Estados Unidos en el estadio The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach.