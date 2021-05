Egan Bernal: "Siento algo increíble, el Giro es la carrera más hermosa del mundo"

EFE

Italia

El colombiano Egan Bernal (Zipaquirá, 24 años) apenas podía hablar tras proclamarse vencedor de la 104 edición del Giro de Italia, una vez superada la contrarreloj de Milán, una modalidad que por primera vez pudo disfrutar.

"No tengo palabras, es difícil decir lo que siento. Ganar la maglia rosa en algo muy especial, el Giro es la carrera más hermosa del mundo en el lugar más hermoso del mundo", dijo Bernal, emocionado, antes de subir al podio a escuchar el himno de su país.

"Algo inolvidable, especial, ver muchas banderas colombianas en todas partes y toda la gente animándome. Cuando terminé y me di cuenta de que había ganado, tuve una sensación increíble. No puedo describir lo que estoy sintiendo", subrayó el campeón zipaquireño.

Así puso punto final el ciclista colombiano a su debut en el Giro, en una edición que le otorgó su segundo gran triunfo tras el Tour de Francia 2019, el segundo para un colombiano en Italia después del éxito de Nairo Quintana en 2014.

"Nunca olvidaré este Giro, cómo gané mi primera etapa y la forma en que la gané, con ataques y corriendo por segundos de bonificación contra Remco Evenpoel. Eso es lo que soy y el ciclismo que me gusta", dijo.

Bernal afirmó también que en este Giro encontró otras sensaciones que le hicieron disfrutar: "En esta carrera encontré la libertad de correr como me gusta. Así que ganar en esta última contrarreloj es especial".

Respecto a la cronometrada final, que se adjudicó su compañero Filippo Ganna, explicó que el objetivo era evitar riesgos innecesarios.

"Estaba concentrado en mi esfuerzo y pensaba que no podía cometer un error, no quería perder el Giro en una esquina. Estaba empezando a empujar en las partes en las que podía empujar, pero en las curvas no corrí ningún riesgo. Finalmente, es la primera contrarreloj que disfruté", subrayó.

Bernal reconoció que siempre sufre en las cronos, pero señaló que esta vez "fue algo especial". "Con mi director dándome referencias por la radio, ha sido muy bonito", añadió.