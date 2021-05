Cuadro de Honor

Tony Piña Cámpora

Después de un breve periodo de controversia debido a la sorpresiva salida de Albert Pujols del equipo de los Ángeles y aclarados algunos aspectos sobre la situación, finalmente este firmó con los Dodgers, conjunto vecino de sus antiguos patrones.

Hablar de irrespeto de parte de los Ángeles por la forma como finalizaron la relación con Pujols no tiene sentido. Ese tipo de desenlace es una realidad histórica del béisbol como deporte profesional. Los Yanquis negociaron a Babe Ruth en su momento, los Gigantes a Willie Mays y los Bravos a Hank Aaron, por solo citar tres casos notables del pasado.

Con el final de su carrera a la vuelta de la esquina y teniendo en su bolsillo el pasaporte visado para entrar al Salón de la Fama en su primera oportunidad, Pujols se convertirá en el primer dominicano en lograr el inicio, el desarrollo y el final de su trayectoria por las grandes ligas obteniendo los máximos honores. Ganó el premio Novato del Año en su primera experiencia, posteriormente fue galardonado como Jugador Más Valioso, en tres ocasiones, debiendo culminar el recorrido al ingresar al sagrado recinto de Cooperstown.

Ese sumario solo lo han logrado en el pasado nueve jugadores de todos los días. El último fue Jeff Bagwell cuando lo exaltaron en el 2017; el primero Jackie Robinson, quien ganó el premio Novato del Año en la campaña que se instituyó en 1947, JMV en 1949 y colocó su placa en Cooperstown en 1962. Los otros siete fueron: Willie Mays, Frank Robinson, Orlando Cepeda, Willie McCovey, Johnnie Bench, Andrew Dawson y Cal Ripken Jr.

Señalar que Cepeda alcanzó su ingreso al Salón de la Fama vía el Comité de Veteranos es importante, como también lo es que muchos grandes jugadores debutantes antes de 1947 no fueron favorecidos con este logro por no estar instituido el galardón al mejor novato y por lo tanto no tuvieron oportunidad de hilvanar el hito.

Antes de Pujols, debe integrar este honorable cuadro Ichiro Suziki: Novato del Año y Jugador Más Valioso en 2001 y candidato a Cooperstown en 2025 con méritos más que suficientes para ser seleccionado en la primera oportunidad.