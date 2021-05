Ozuna batea jonrón y dos dobles en la paliza de los Bravos sobre los Piratas

AP

ATLANTA

Bravos 20

Piratas 1

Ronald Acuña Jr. conectó un grand slam en la segunda entrada ante Tyler Anderson, el emergente Ehire Adrianza agregó otro slam en la octava contra el jugador de posición Wilmer Difo y los Bravos de Atlanta conectaron siete jonrones en una goleada de 20-1. de los Piratas de Pittsburgh el viernes por la noche.

Austin Riley conectó dos jonrones en su primer juego de jonrones múltiples, y Ozzie Albies, Marcell Ozuna y Dansby Swanson también fueron profundo por los Bravos, quienes se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en tener siete o más jonrones en un juego que incluyó dos slams, según a ESTADÍSTICAS.

Boston 11

Filis 3

Rafael Devers y Danny Santana conectaron jonrones para respaldar a Martín Pérez, y los Medias Rojas de Boston vencieron el viernes 11-3 a los Filis de Filadelfia.

Pérez (2-2) permitió tres carreras y cinco hits, ponchando a siete en seis entradas.

Los Medias Rojas, líderes del Este de la Liga Americana, han ganado tres seguidos. Los Filis perdieron por sexta vez en ocho juegos para caer un juego por debajo de .500.

Los bateadores de Boston se poncharon 17 veces contra cuatro lanzadores, pero anotaron 11 carreras.

El abridor de los Filis, Aaron Nola (3-4), permitió cinco carreras, cuatro limpias, y siete hits, ponchando a nueve en cinco entradas.

Yankees 2

Chicago 1

Gleyber Torres conectó un cuadrangular tarde y un sencillo home para la carrera de la victoria en la novena entrada cuando los Yankees de Nueva York, momentos después de un triple play decisivo, vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago el viernes por la noche después de una de las mayores abrumadoras demostraciones de lanzadores iniciales en la historia de las Grandes Ligas.

El zurdo de los White Sox Carlos Rodón y su contraparte Jordan Montgomery se combinaron para 24 ponches durante el primer juego desde 1900 en el que ambos abridores tuvieron al menos 10 ponches y no permitieron boletos ni carreras, según Stats.

Luego de llegar al Yankee Stadium con el mejor récord de la Liga Americana, Chicago puso a dos corredores para abrir el noveno ante el cerrador Aroldis Chapman (3-0).

Nacionales 4

Orioles 2

Stephen Strasburg lanzó en la sexta entrada en su regreso de la lista de lesionados, permitiendo solo un hit cuando los Nacionales de Washington derrotaron 4-2 a los Orioles de Baltimore el viernes por la noche.

Strasburg (1-1) largó por primera vez desde el 13 de abril. Había estado marginado por una inflamación en el hombro derecho. Obtuvo su primera victoria en un juego de temporada regular desde el 26 de septiembre de 2019.

Strasburg permitió solo el sencillo de apertura de Anthony Santander en el segundo. Caminó a cuatro y ponchó a cuatro en cinco entradas y un tercio en blanco.

P or los Nacionales Juan Soto se fue de 4-2 y Starlin castro de 3-1.

Mellizos 10

Indios 0

Max Kepler y el novato Alex Kirilloff impulsaron dos carreras cada uno en la cuarta entrada de nueve carreras de Minnesota y los Mellizos se sacudieron un par de largos días de viajes a campo traviesa al vencer 10-0 a los Indios de Cleveland el viernes por la noche.

Los Mellizos no llegaron a Cleveland hasta las 4:30 am después de volar de regreso desde California luego de una doble cartelera en Anaheim el jueves. Pero no mostraron ningún signo de fatiga y parecían muy despiertos al ganar el primer partido de la serie.

Randy Dobnak (1-3) fue el beneficiario de la entrada más grande de los Mellizos esta temporada y ganó su primera apertura luego de ser llamado de Triple-A St. Paul. El derecho comenzó la temporada en el bullpen de Minnesota antes de ser degradado el 3 de mayo.

Por los Mellizos, Miguel Sanó conectó un par de dobletes.