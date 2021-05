Yordy Cabrera lanza un partido perfecto en béisbol Doble A

SANTO DOMINGO

El derecho Yordy Cabrera tiró el domingo un juego perfecto de cinco entradas frente a los Titanes de Villa Francisca en la victoria por nocaut de los Villanos de Papiro All Star, 15-0, correspondiente a la serie regular del torneo de béisbol doble A, dedicado al viceministro de Deportes, Franklin De La Mota, en el estadio número tres del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En su labor completa, Cabrera, ex lanzador de los Dodgers de Los Angeles, abanicó a ocho bateadores. Perdió Víctor Mañé, quien fue castigado con cinco vueltas al compás de cinco inatrapables.

El último lanzador en coquetear un juego perfecto en el torneo doble A lo fue el zurdo Frank Garcés, ex lanzador de los Padres de San Diego, en la temporada del 2011, cuando tirando para el Ensanche La Fe dejó sin hit al seleccionado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el único bateador que se le embasó fue por un pelotazo, además de propinar 14 ponches. Cabe señalar que fue su segundo partido sin hit para Garcés en ese año, ya que había blanqueado 1-0 sin imparable precisamente a los Titanes de Villa Francisca.

Por los apadrinados por Freddy Valoy, propietario de Uomo Barber Club, sobresalieron, Andretty Cordero con cuadrangular y cuatro producidas; Heury Fabián con jonrón y sencillos; Ariel Sandoval bateó de 4-3 con cinco vueltas remolcadas, y Randon Moreno con dos incogibles.

Los Villanos volvieron a vencer 5-4 a los Titanes al dejarlo en el terreno de juego con sencillo remolcador de dos vueltas de Ariel Sandoval. Ganó Franklin Brioso y perdió Eduardo Ferrer.

Trinity Berroa lideró la ofensiva con jonrón; Andretty Cordero ligó dos imparables; Randon Moreno, Ricardo Ramos y Francisco Florentino ligaron un sencillo. Por los Titanes, Michael Montero y Rymer Liriano fletaron dos hits cada.

Academia Second Chance y O&M dividen

La Academia Second Chance y la Universidad O&M dividieron honores en encuentros celebrados en el estadio número del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los muchachos de Second Chance vencieron a los universitarios en el primer partido 5-4. Ganó Elías Peña y cargó con el revés Harys Ovalles.

Los dirigidos por Justo Martínez vinieron desde atrás en el segundo al fabricar ocho anotaciones y ganar dramáticamente 12-8.

Julio García, Miguel Eladio, Leonel Hernández y Cristhofer Acevedo ligaron tres imparables cada uno. Por la O&M, Wilbert Pujols, Víctor Muñoz, Ambiorix France y Ricardo Regalado despacharon dos inatrapables.