Celtics versus Wizards en duelo de repesca en la NBA

AP

BOSTON

El encuentro del play-in entre Celtics y Wizards, séptimo y octavo lugar respectivamente en la Conferencia Este, es un duelo entre equipos que terminaron la temporada regular en dos caminos completamente distintos.

Washington inició la campaña con marca de 3-12 y tuvieron que pausar dos semanas en enero debido a los problemas de coronavirus antes de terminar la temporada en una racha de 17-6.

Boston deambuló hacia el final del calendario, perdiendo 10 de sus últimos 15 partidos luego de una racha de seis victorias.

En el camino tuvieron que lidiar con la ausencia por nueve partidos de Evan Fournier, quien llegó al equipo en un canje en la fecha límite, debido a que dio positivo por COVID-19 y perdieron por el resto de la campaña a Jaylen Brown por una cirugía en la muñeca.

No fue exactamente la conclusión que quería un equipo que disputó las finales de conferencia el año pasado en la burbuja de Florida.

“Obviamente no es el lugar en el que esperábamos estar, pero aquí estamos. Entonces tenemos que lidiar con esto y lidiar con lo que tenemos enfrente”, reconoció el base de los Celtics Marcus Smart. “Estamos 0-0. Todos tienen oportunidad de volver a empezar. Tenemos que salir y aprovecharlo”.

El base de los Wizards Russell Westbrook también indicó que está viviendo al momento.

“Peleamos con muchas cosas para llegar hasta aquí”, dijo Westbrook, quien fue nombrado el Jugador del Mes en la Conferencia Este al promediar 26,3 puntos, 16,1 asistencias y 13,8 rebotes por encuentro. “Nadie creía que estaríamos aquí y de aquí sólo vamos hacia arriba”.

Aunque sus caminos para llegar a este puntos fueron distintos, tienen lo mismo en juego.

El ganador del duelo del martes quedará como el séptimo sembrado en la primera ronda y enfrentará a Brooklyn.

El perdedor se medirá al ganador del duelo del martes entre Charlotte e Indiana por la oportunidad de quedar octavo lugar y enfrentar a Filadelfia, líder del Este.

Boston ganó dos de tres duelos ante los Wizards esta temporada, pero no han jugado entre sí desde el 28 de febrero.

Golpeados

Brown no es la única preocupación por lesión de los Celtics.

El estelar Jayson Tatum (tobillo izquierdo), Tristan Thompson (pectoral izquierdo), Kemba Walker (nervio cervical izquierdo), Fournier (rodilla derecha), Smart (pantorrilla derecha) y Robert Williams III (pie) se perdieron el último duelo de temporada regular.

Pero el coach Brad Stevens dijo que espera que todos, salvo Williams, estén disponibles.

Lesion de Beal

La salud del líder anotador de Washington, Bradley Beal, para el martes es una duda.

Estuvo fuera de ritmo al comienzo del triunfo del domingo y falló sus primeros seis tiros; encestó 2 de 11 intentos de campo y terminó la primera mitad con apenas cinco puntos. Sin embargo, ayudó al triunfo de Washington al encestar 20 unidades después del descanso.

Pacers se miden a Hornets

Indiana contrató al entrenador Nate Bjorkgren para ayudar a que los Pacers se adentraran profundo en los playoffs.

En su lugar, ahora necesitan de dos triunfos tan solo para entrar.

Después de lidiar con una temporada repleta de lesiones, una deficiente defensa y problemas de comunicación dentro y fuera de la cancha, Bjorkgren y los Pacers intentarán extender su temporada cuando reciban a Charlotte el martes en el play-in.

“Es el juego más importante de la temporada”, reconoció Bjorkgren el lunes. “Hemos hablado de la situación de eliminación directa y los chicos lo saben. Me gusta la manera en que hemos estado jugando, me gusta cómo hemos estado compartiendo el balón, me gusta que hemos recibido aporte del banquillo y la manera en que hemos movido el balón”.