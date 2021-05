Comunidad dominicana dará último adiós a Juan Guzmán

ADALBERTO DOMINGUEZ

NUEVA YORK

El velatorio del ex campeón mundial de boxeo peso minimosca Juan Guzmán, fallecido recientemente de un infarto al miocardio, será realizado en esta urbe el viernes 21 de este mes, cuando familiares, amigos y representantes de distintas organizaciones deportivas y comunitarias le darán el último adiós.

Los restos del inmortal del deporte exaltado en el año 1995 al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano serán expuestos en la Unity Funeral Chapels, localizada en el 2352 de Frederick Douglas Boulevard (Octava Avenida) a esquina calle 126, en el sector de Harlem en al alto Manhattan.

Guzán, quien se inició como aficionado a principio de la década del ’70 debutando el 20 de enero de 1973 en el boxeo rentado, fue hallado muerto el sábado 8 de mayo en el apartamento 34 del edificio 542 de la calle 164 en el sector Washington Heights, donde residía.

Lucrecia Guzmán, primera de tres hijos procreados por el púgil que se convirtió en campeón mundial el 2 de Julio de 1976 cuando resultó ganador en el Palacio de los Deportes de Santiago, frente al panemeño Jaime (El Cieguito) Rios, quien ostentaba el cinturón avalado por la Asociacón Mundial de Boxeo (AMB), ofreció la información sobre el velatorio de su padre.

“Entre 4 y 5 de la tarde habrá un espacio para que los dirigentes de instituciones deportivas y comunitarias, amigos y relacionados que conocieron y mi padre puedan hacer anécdotas y como homenaje póstumo a nuestro campeón, y luego habrá una hora de oración y de agradecimiento hasta las seis””, dijo.

Luego del velatorio que se efectuará el viernes 21 en la Unity Funeral Chapels, el cadáver de Juan Guzmán será trasladado a la ciudad de Santiago, donde será despedido el sábado 22 de mayo por entidades deportivas y comunitarias en la Funeraria Savica, ubicada en la Avenida Enriquillo #52 de esa ciudad.

Al ex campeón mundial del peso minimosca de la AMB le sobreviven su esposa Lucrecia Sánchez y sus hijos Juan Guzmán hijo, Damián y Clara Luz Guzmán, quienes viajarán a la República Dominicana la misma noche de la despedida de su padre en la funeraria de la urbe neoyorquina, para darle el último adiós en la ciudad santiaguera donde nació Juan Guzmán, el 21 de agosto de 1951.

El boxeador Guzmán, quien creció en el Ensanche Simón Bolívar, era hijo de los esposos Juan –don Mon- Guzmán y Mercedes Batista, y recibía prácticas desde temprana edad en el Gimnasio de Boxeo que funcionaba en el Estadio Cibao, donde también practicaron los ex campeones Adriano –Nani- Marrero (fallecido), Ignacio Espinal y Enrique Sánchez, entre otros santiagueros.

Había perdido el título cuando se enfrentó el 10 de octubre de 1976 al japonés Yoko Gushiken, pero se convirtió en inmortal al ser llevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y será recordado por siempore como el segundo dominicano en darle a su país un triunfo mundial en el boxeo después que lo lograra Carlos –Teo – Cruz en 1968.