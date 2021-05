Baffert en el ojo del huracán por positivo de Medina Spirit

Dagoberto Galán

Los Angeles, Estados Unidos

Bob Baffert, entrenador de Medina Spirit, ejemplar ganador del Kentucky Derby 2021, está de nuevo en el ojo del huracán tras anunciarse que en los análisis de orina posteriores a la carrera, se encontraron trazas de Betametasona, una sustancia usada como antinflamatorio.

Baffert, miembro del Salón de la Fama del hipismo de Estados Unidos, rechazó de manera contundente la acusación y con el Preakness Stakes a correrse este sábado 15, su enfoque, en equipo con sus abogados, es lograr le permitan a su ejemplar correr la segunda gema de la Triple Corona, ya que los resultados de la segunda prueba, usando la misma muestra inicial, toma unas dos semanas.

"Eso no pasó. Ese caballo nunca se ha tratado con Betametasona" dijo Baffert a medios de comunicación de Estados Unidos. Resaltó que dicha sustancia es una medicina legal y que la cantidad encontrada (21 picogramos) es muy mínima. "Soy el centro de atención y no es verdad que voy a poner mi carrera en riesgo", dijo a The New York Times, periódico que ha dado una amplia cobertura al tema.

El sábado 1 de mayo, Medina Spirit, con la monta de John Velázquez hizo un punta a punta para ganar el Kentucky Derby y luego del éxtasis de esa victoria los allegados al ejemplar viven la agonía de una posible descalificación. Baffert, que ha ganado 7 veces la carrera, ha salido ileso de otras acusaciones sobre sustancias ilicitas en apelaciones.

Craig Roberston, abogado de Baffert, dijo ayer lunes al periódico especializado Daily Racing Form (DRF) que está preparado para presentar una orden de restricción temporal si Pimlico Race Course intenta denegar la entrada de Medina Spirit al Preakness Stakes del sábado. Baffert, de manera personal dijo que aunque permitan a Medina Spirit correr, él no irá a Pimlico, hipódromo dónde se corre el Preakness.

El sorteo para los puestos de partida estaba programado para ayer lunes, pero la gerencia de Pimlico retrasó las entradas para hoy martes a las 4 pm hora del este. "Prohibir a Medina Spirit correr en el Preakness sería una violación de los derechos de Baffert ya que ese supuesto positivo no es oficial", argumentó Robertson.

Mientras el Hipódromo de Churchill Downs anunció que prohibiría la entrada a todos los caballos entrenados por Baffert. "Esa prohibición pasa a segundo plano", lo importante ahora es seguir con el Preakness", dijo el abogado de Baffert.