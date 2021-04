MLB coloca al miembro del Salón de la Fama Roberto Alomar en lista de inelegibles

AP

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo en un comunicado el viernes que se realizó una investigación independiente sobre la acusación de una empleada de la industria del béisbol.

"Habiendo revisado toda la evidencia disponible de la investigación ahora completada, he llegado a la conclusión de que el señor Alomar violó las políticas de MLB, y que se justifica la rescisión de su contrato de consultor y la colocación en la Lista de Inelegibles de MLB", dijo Manfred.

"Estamos agradecidos por el coraje de la persona que presentó la acusación. MLB seguirá esforzándose por crear entornos en los que las personas se sientan cómodas al hablar sin temor a recriminaciones, represalias o exclusión ".

MLB no reveló más detalles sobre el incidente.

"Estoy sorprendido, decepcionado y frustrado con la noticia de hoy" dijo Alomar en un comunicado colgado en sus redes sociales.

"Entiendo porque Grandes Ligas ha tomado la determinación en base a lo sucedido. Mi esperanza es que esta acusación pueda ser escuchada en el foro pertinente y me permitan abordar la acusación directamente", agregó.

"Continuaré dedicando mi tiempo en ayudar a los niños a perseguir sus sueños de béisbol", dijo Alomar.

Los Toronto Blue Jays, para quienes Alomar jugó de 1991 a 1995, ganando dos títulos de la Serie Mundial, expresaron su apoyo a la decisión de MLB y dijeron que cortarían todos los lazos con Alomar. Una pancarta en honor a Alomar, cuyo No. 12 fue retirado por el equipo, será removida del Rogers Centre, entre otros reconocimientos a su carrera en Toronto, dijeron los Azulejos.

El Salón de la Fama del Béisbol, al que Alomar fue incluido en 2011, dijo que su consagración permanecerá en su lugar.

"El Salón de la Fama del Béisbol se sorprende y entristece al enterarse de la noticia que se compartió hoy sobre Roberto Alomar", dijo la presidenta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, en un comunicado. "Cuando fue elegido para el Salón de la Fama por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos en la Clase de 2011, Alomar era un candidato elegible con buena reputación. Su placa permanecerá en exhibición en el Salón de la Fama en reconocimiento a sus logros en el juego, y su consagración refleja su elegibilidad y la perspectiva de los votantes de la BBWAA en ese momento".

Alomar jugó para los San Diego Padres, los Azulejos, los Baltimore Orioles, los Cleveland Indians, los New York Mets, los Chicago White Sox y los Arizona Diamondbacks durante una carrera de 17 años. Ganó la Serie Mundial con los Azulejos en 1992 y 1993 y fue 10 veces ganador del Guante de Oro en la segunda base. (Tomado de ESPN)