Pujols en libro de George W. Bush

Albert Pujols, el jugador dominicano de los Angelinos de Los Angeles, ha sido incluido en el más reciente libro del expresidente de los Estados Unidos George W. Bush.

La publicación es titulada “Out of Many One: Portraits of America’s Immigrants” (De Muchos, Uno: Retratos de los Inmigrantes de Estados Unidos)” y presenta la historia de 43 inmigrantes a ese país de América del Norte acompañados por igual número de retratos pintados al óleo por el exmandatario.

Pujols fue una de las personalidades escogidasel pasado lunes estuvo en la exhibición que desde la semana pasada puede ser visitada en el Centro Presidencial George W. Bush en la ciudad de Dallas, Texas. Pujols agradeció su inclusión con un mensaje en sus redes sociales.

“Quiero enviar mi mayor aprecio y agradecimiento al presidente George W. Bush por incluirme en su nuevo libro, #OutOfManyOne. El lunes, el presidente me invitó a ver la pintura que creó y para reunirnos con él y la ex Primera Dama Laura Bush”, escribió el veterano pelotero.

“Sentí una abrumadora sensación de humildad y aprecio. Solo a través de la gracia de Dios, un niño de la República Dominicana es honrado por el exlíder del mundo libre. Gracias, Señor Presidente, por un día que nunca olvidaré”, agregó Pujols, quien en su visita estuvo acompañado por su esposa Dreide.

Señal de éxito

“La inmigración es, en definitiva, una señal de una nación confiada y exitosa”, sostuvo Bush. “Dice algo acerca de nuestro país el hecho de que gente de todo el mundo esté dispuesta a dejar sus patrias y sus familias, arriesgándolo todo para venir a nuestro país”.

En entrevistas recientes, Bush, de 74 años de edad, ha dicho que la mayor decepción en su gestión presidencial fue no haber logrado una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos, que mantiene a más de 11 millones de extranjeros en la ilegalidad.

En una entrevista con la cadena Telemundo, difundida con motivo del lanzamiento paralelo de su libro de retratos y relatos de inmigrantes, Bush dijo que había empezado a pintar “desde cero, sin conocimientos previos, hace unos ocho o nueve años”.

“Todos venimos de distintos antecedentes pero estamos unidos por los valores estadounidenses”, señaló. “Eso es lo hermoso de nuestro país, y es importante que la gente recuerde eso, que los inmigrantes enriquecen a nuestra nación”.

SEPA MÁS

Niñera Mexicana.

Bush recordó el papel que jugó en su vida y la de sus hermanos Paula Rendón, una mujer de Cuernavaca, México, que fue su niñera y, para él, “una segunda madre”.

“Paulita fue mi primer encuentro real con la historia de los inmigrantes. Obviamente, se quedó en mi toda mi vida, y estoy muy feliz de haberla pintado”, acotó. La exhibición en el Centro Presidencial permanecerá abierta para los visitantes hasta el 3 de enero próximo.