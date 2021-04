Zoysa excluida del cricket durante 6 años por corrupción

AP

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos

El ex jugador de bolos rápido de Sri Lanka Nuwan Zoysa ha sido excluido de todo el cricket durante seis años después de ser declarado culpable de violar el código anticorrupción del Consejo Internacional de Críquet.

La CPI emitió un comunicado el miércoles diciendo que la prohibición de Zoysa se remonta al 31 de octubre de 2018, cuando el ex marcapasos de prueba del brazo izquierdo fue suspendido provisionalmente.

En noviembre pasado, un tribunal anticorrupción independiente encontró a Zoysa culpable de violar tres cargos que incluían no revelar todos los detalles de los enfoques o invitaciones recibidas para participar en conductas corruptas según el código.

Los cargos relacionados con la Liga T10 en los Emiratos Árabes Unidos en 2017 cuando Zoysa era entrenadora de bolos de Sri Lanka.

“Contribuir a arreglar un juego traiciona la base de los principios deportivos. No será tolerado en nuestro deporte ”, dijo Alex Marshall, gerente general de la unidad de integridad de la ICC, en un comunicado. “Nuwan jugó 125 partidos con Sri Lanka, asistiendo a una serie de sesiones anticorrupción durante una carrera internacional de una década.

“En su papel de seleccionador nacional, debería haber actuado como un modelo a seguir. En cambio, se involucró con un corruptor e intentó corromper a otros ".

Zoysa, que cumplirá 43 años el próximo mes, jugó 30 pruebas y 95 partidos internacionales de un día durante una década hasta 2007. Tomó 64 terrenos en partidos de prueba y 108 terrenos en ODI.