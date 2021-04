La NFL vislumbra un draft confuso y poco convencional

AP

La única certeza que hay rumbo al confuso draft de la NFL 2021 es que Trevor Lawrence acabará en los Jaguars de Jacksonville con la primera selección.

Más allá de eso, todo es especulación en lo que ha sido un periodo poco convencional previo al mercado anual de prospectos.

A las ausencias relacionadas con la pandemia de COVID-19, así como las temporadas reducidas o suspendidas, les siguieron la cancelación y la eliminación de las entrevistas presenciales esta primavera a causa del coronavirus.

Los equipos tuvieron que recurrir a las videollamadas por Zoom para conocer a los jugadores.

“He dicho esto antes: Lo que estamos haciendo es una suposición”, comentó Dave Gettleman, gerente general de los Giants de Nueva York. “Así que eso nos hace un poco más ignorantes, no tener ese contacto personal con estos jugadores”.

Aunque los 32 equipos de la NFL recibieron los videos de los 103 prospectos, la falta de un cronometraje electrónico uniforme dio lugar a sospechosas carreras de 40 yardas en superficies rápidas que fueron cronometradas a mano.

“Es complicado comparar manzanas con naranjas. Nos gustaría que todos corrieran sobre la misma superficie”, comentó Tom Telesco, gerente general de los Chargers. “Es la parte más importante del combine de Indianápolis cuando los jugadores van y se someten a las pruebas físicas”.

Sólo 150 jugadores viajaron a Indianápolis este mes para sus pruebas físicas, lo que resultó en reportes médicos irregulares de muchos de los prospectos del draft de 259 selecciones.

Todo esto debería dar lugar a un enmarañado fin de semana con miras a la temporada 2021, en la que la NFL espera que los nuevos jugadores reemplacen a los que se dieron de baja y la normalidad vuelva tanto en el deporte como en la sociedad.

“Es un draft muy complicado”, comentó el analista de ESPN, Mel Kiper Jr. “Yo siempre digo: ‘draft misterioso/complicado’” porque los equipos no tuvieron medidas uniformes y no pudieron ir a hablar en persona con los prospectos”.

“Las ausencias complican la situación aún más”, añadió Kiper.

“Es un año como ningún otro”, señaló el director del personal de jugadores de los Bengals, Duke Tobin. “Hay jugadores en este draft que realmente sólo han jugado un año de fútbol americano universitario. Estamos adivinando”.

Ahora más que nunca.

Bill Polian, el retirado ejecutivo que es miembro del Salón de la Fama, señaló que el draft de este año ha sido un retorno a una época en la que la tecnología aún no había cambiado la forma de seleccionar a los jugadores.

“Creo que probablemente será menos homogéneo de lo que ha sido en el pasado, que no es algo malo”, comentó.

En tanto, se espera que para el draft de 2022 haya muchos más prospectos y que estén mejor evaluados.

Este fin de semana “va a haber menos que saber del carácter de una persona porque no han pasado tiempo con ellos”, comentó Mark Dominik, exejecutivo de la NFL.

“El Senior Bowl fue de 15 minutos y muchos gerentes generales ni si quiera fueron. Así que realmente no han conocido a los jugadores”, añadió.