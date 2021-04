Los D-backs siguen lanzando en medio de un debate sin hits

AP

Un vistazo a lo que está sucediendo hoy en las mayores:

BRAZOS DE ARIZONA

El derecho Merrill Kelly (1-2, 7.71 de efectividad) comienza para los Diamondbacks cuando reciben a Fernando Tatis Jr. y los Padres luego de una actuación dominante de pitcheo en una doble cartelera en Atlanta.

Madison Bumgarner lanzó un juego sin hits en siete entradas contra los Bravos el domingo después de que Zac Gallen lanzó una blanqueada de un hit en el primer partido.

Bumgarner no recibió crédito por un juego sin hits en el libro de récords de las Grandes Ligas. Un comité de la MLB en 1991 dictaminó que un juego sin hits tenía que ir al menos nueve entradas y el Elias Sports Bureau, el estadístico oficial del deporte, repitió esa postura el año pasado cuando comenzaron las dobles carreras de siete entradas.

La joya de Bumgarner ha encendido un animado debate entre los fanáticos sobre si debería contar como un juego sin hits. Actualmente, MLB no tiene planes de revisar la decisión.

SPRINGER Y SCHERZER

El mánager de Toronto, Charlie Montoyo, se mostró optimista de que el jardinero George Springer finalmente estaría listo para debutar con los Azulejos cuando reciban a Washington en Dunedin, Florida. Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017 con Houston, Springer firmó un contrato por seis años y 150 millones de dólares con los Azulejos durante la temporada baja, pero se ha ralentizado desde los entrenamientos de primavera, primero debido a una distensión en el oblicuo y luego por una distensión del cuádriceps derecho. .

El tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer (1-1, 1.80 de efectividad), quien ha lanzado 17 1/3 entradas seguidas sin permitir carreras, está en el montículo para los Nacionales. Toronto contraataca con un día de bullpen en el primer partido de una estadía en casa de cinco juegos. Es la segunda estadía en casa en el complejo de entrenamiento de primavera del club, donde los Azulejos juegan al menos hasta mayo.

REALES RESURGENTES

Recién salido de su primera barrida de cuatro juegos en la carretera desde 1999, la sorprendente Kansas City abre una serie de tres juegos en Pittsburgh.

Carlos Santana, Whit Merrifield y los Royals tienen marca de 14-7 y poseen el mejor récord de la Liga Americana. Han ganado cinco seguidos, su mejor marca en la temporada, impulsados ??por cuatro victorias consecutivas en Detroit.

Los Reales no han terminado por encima de .500 desde que ganaron la Serie Mundial de 2015.

"No quiero parecer arrogante, pero esperamos que sucedan cosas buenas", dijo el manager Mike Matheny.

El bullpen de los Reales ha sido de gran ayuda: KC ha ganado 58 juegos consecutivos, desde junio de 2019, cuando lideraba después de la séptima entrada la racha más larga en el béisbol.

Jakob Junis está programado para comenzar contra los Piratas en el primer partido de la serie, pero el receptor All-Star Salvador Pérez podría no estar en la alineación. Pérez salió de la victoria del lunes con una lesión en el pulgar derecho después de dejar fuera a Miguel Cabrera y está en el día a día.

MLB CENTRAL

Hay un enfrentamiento de lanzadores de calidad en Cleveland para el segundo de los 19 encuentros de esta temporada entre los Indios y los Mellizos de Minnesota.

Kenta Maeda (1-1, 6.11 de efectividad), subcampeón del Premio Cy Young de la Liga Americana el año pasado en su primera temporada con Minnesota, ha ganado las tres aperturas de su carrera contra Cleveland, registrando una efectividad de 0.50 con 20 ponches en 18 entradas. .

El derecho de los Indios Aaron Civale (3-0, 2.42) no ha perdido en cuatro aperturas esta temorada, permitiendo solo 14 hits y nueve bases por bolas en 26 entradas y ponchó a 22.

Los equipos se han combinado para ganar los últimos cinco títulos de la División Central de la Liga Americana, con Minnesota como el dos veces campeón defensor.

Cleveland ganó su primer enfrentamiento este año cuando Jordan Luplow conectó un jonrón de dos carreras al comienzo de la décima entrada contra el cerrador de los Mellizos Alex Colomé para darle a los Indios una victoria por 5-3 el lunes por la noche que dejó a Minnesota a 0-5 en juegos de entrada extra.

CAMBIO EN LA PARTE SUPERIOR

Los Rockies de Colorado, que están en último lugar, están bajo un nuevo liderazgo después de que Jeff Bridich renunció como gerente general el lunes, poniendo fin a un mandato tumultuoso que incluyó dos apariciones en playoffs y una pelea con Nolan Arenado que finalmente llevó al canje del antesalista estrella a St. Louis en la temporada baja. .

El equipo anunció que la decisión fue de mutuo acuerdo con Bridich, quien estaba en su séptima temporada como gerente general. El club nombrará a un gerente general interino para el resto de la temporada antes de iniciar una búsqueda después de la postemporada.

Bridich dijo en un comunicado que recientemente tuvo una conversación con el propietario Dick Monfort y el recién nombrado presidente del equipo, Greg Feasel, sobre el futuro del equipo.

“Quedó muy claro que marcar el comienzo de una nueva estructura de liderazgo es de vital importancia”, dijo Bridich. "En última instancia, será lo mejor para los Rockies y para mí".