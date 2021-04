Ronaldo, la perla que busca internacionalizar fútbol RD

Fausto Jiménez

Santo Domingo, RD

El primer nombre ya dela­ta lo que viene, gracias al talento puro en cada zar­pazo, marcando un futuro en que sólo el cielo sería el límite, gracias al nato ins­tinto matador y amplia vi­sión del juego, una sim­biosis de movimientos con capacidad para dejar en el camino a cualquier pare­dón defensivo, que lo con­vierten en la gran perla de la Liga Dominicana de Fút­bol (LDF).

Es Ronaldo Vásquez, quien con gran desparpa­jo para desdoblarse en sus acechanzas goleadoras contra el gigante Rayados de Monterrey, se ha ganado varias ofertas de contratos y audiencias para grandes equipos, que lo catapulta­rían muy pronto a las puer­tas del mayor nivel del de­porte rey en toda América.

Vásquez, de 21 años, ju­gó 180 minutos contra el club más poderoso de la Li­ga MX (circuito mexicano ubicado entre los mejores diez del mundo), en la ida y vuelta de los octavos de fi­nal de la Concacaf Cham­pions League; donde si bien no consiguió anotar, dejó muy claro ante los buscata­lentos y escuchas de avan­zada, su enorme potencial para rendir en cualquier ni­vel continental… y más allá –principales clubes de ligas europeas-.

Al delantero que juega pa­ra el CA Pantoja no han de­jado de llegarle propuestas de prueba en unos casos de clubes jerárquicos en el caso de la MX –no tuvo continui­dad por pandemia en 2020- y propuestas de contratos para jugar en otros lares, en un coctel que lo puede con­ducir a equipos de ascenso de la Liga Mayor de Estados Unidos (MLS por siglas en inglés) y en la Liga Premier de Canadá, principalmente.

Sopesará futuro en 2021

Ronaldo sabe que no puede cargar con una carpeta de premura, dada su falta de continuidad por la plaga sa­nitaria que puso el mundo rodillas hace más de año, y por ende se integra a su club con la mente puesta en jugar por lo pronto “en paz” y de­cidir qué le conviene, bajo la premisa de que siempre ha mirado del mayor nivel ame­ricano hasta los océanos del viejo continente.

“Ahora sólo estoy enfo­cado en Pantoja, y enton­ces a final del año mirar las mejores ofertas disponibles. Mi mente está en completar lo que me falta, que es con­tinuidad de juego y buena preparación”, último aspec­to que entiende lo tiene se­parado de poder jugar al ma­yor nivel mexicano y de la MLS. Ronaldo, que puede jugar tanto de mediocentro como extremo izquierdo, y cuyo valor de transferencia internacional se habría dis­parado al menos cinco ve­ces (costaba 50 mil euros en octubre, según Transfer­markt), estaría al tris de con­vertirse en la primera factura dominicana en levar anclas hacia la estrellato internacio­nal a mediano-largo plazo.

Salido de la academia na­cional FCBEscola, del Bar­celona FC, de España, el supersónico atacante, de maniobras aguileñas, estaría en la estela de un explosivo jugador que puede conver­tirse en hombre franquicia, no importa la tierra futbole­ra que lo albergue.

El trabajo muestra los frutos

Si bien Ronaldo, cuyos za­patazos y velocidad a ba­lón ceñido, lo “emulan” con el impertérrito jugador luso Cristiano, se hizo más que notar en la tierra del legen­dario Hugo Sánchez, hoy no muestra ninguna sorpresa por el hecho.

“Eso no me puede sor­prender, porque yo he traba­jado muy duro para llegar a este nivel”, dice sin tapujos, sabiendo que a sus dotes go­leadoras le añade exquisito manejo del balón y gran ca­pacidad para entregar pases mortales.

SEPA MÁS

Misceláneos del joven jugador

Enfoque

Ronaldo, un acoraza­do de 5´ 8´´, 170 libras, trabaja diario en los ele­mentos del juego, ade­más de varias veces se­manales la parte física, con énfasis en la tonifi­cación.

Opinión

Señala que la mayor di­ferencia dominicana con el fútbol del más alto ni­vel continental viene por la rapidez, porque en la LDF y Selección se impo­ne el juego físico, quizás fruto del mismo déficit por descontinuidad.

Trastorno

Él perdió un contra­to para jugar en la Se­gunda B de España (CD El Ejido) pot la pande­mia, lo que le malogró la oportunidad de jugar la Copa del Rey contra equipos de LaLiga.