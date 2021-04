Gigantes del Cibao cumplen 25 años de fundados

SAN FRANCISCO DE MACORIS

Rafael Baldayá

Un cuarto de siglo, 25 años, cumplieron ayer el equipo de los Gigantes del Nordeste, tras ser oficialmente aceptado en un acto celebrado el martes 23 de Abril de 1996 como nueva franquicia por la Liga Dominicana de Beisbol Profesional de la Republica Dominicana (Lidom) y presto para participar en el campeonato de la pelota otoño invernal nativa.

La nueva franquicia, rebautizada años más tarde como Gigantes del Cibao, quedó establecida al firmarse la documentacion correspondiente entre el doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Lidom y el ingeniero Siguio NG de la Rosa , principal directivo del conjunto con sede en la ciudad de San Francisco de Macoris.

Ese dia, 23 de abril de 1996, que constituye la real y autentica fecha de fundación del equipo de los Gigantes del Nordeste, los salones del Ayuntamiento Municipal sirvieron de esenario para la firma del acuerdo entre ambas partes, Lidom y Nordeste Baseball club, ororgando el derecho a operar como sexta franquicia.

Como fieles testigos de este historico acontecimiento contaron con la presencia de miembros directivos y delegados de los equipos que conforman la liga, asi como representantes de la Asociacion para el Desarrollo del Nordeste y demas sectores relevante de la regional nordestana.

Matos Berrido, en su calidad de presidente de la Lidom afirmó en ese entionces que el béisbol dominicano estaba viviendo su mejor momento y que con la aceptacion de los Gigantes del Nordeste estaba cumpliendo con aspiraciones de los francomacorisanos.

“Es para nosotros, los que tenemos la obligación y el deber de administrar esta organización, una satisfación unmensa el lograr que un nuevo equipo pase a formar parte de la familia de la Liga de Beisbol Dominicana”, expreó Matos Berrido al dar a conocer la resolucion de la Lidom.

En ese orden el licenciado Siguio NG de la Rosa, dijo que los directivos del nuevo club no desmayarán en echar a delante el equipo “con muchos sacrificios y empeño de un grupo de hombres que han hecho realidad este proyecto”.

Estuvieron presente en el acto: Manuel Antún (Estrellas Orientales), Quilvio Hernéndez ( Aguilas Cibaeñas), Daniel Aguino (Leones del Escogido)Tony Piña Campora ( Tigres del Licey) y Arturo Gil ( Azucareros del Este).

ACUERDO LIDOM-GIGANTES

Una serie de condiciones le fueron impuesta a la nueva franqucia a traves de la fima del acuerdo, estableciendo una de ella que el equipo se comprometia a adquirir un total de 30 jugadores nativos mediante un draft o sorteo que seria celebrado en un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato con la Lidom.

Mientras que la liga facilitaria al nuevo equipo las nóminas de los jugadores disponibles, que serían suministradas por los conjuntos que conforman la Lidom (Licey, Escogido, Aguilas, Estrellas y Azucareros).

El acuerdo suscrito entre Lidom y Nordeste Baseball Club señalaba que el equipo de los Gigantes dentro de la Lidom tendrían voz, pero no voto, condiciones que lograrían despues de participar en tres torneos consecutivos.

Tambien una compensación por los gastos de transporte, dietas y diferencia de taquillas en su sede, que el conjunto de los Gigantes liquidarían a los equipos visitantes, unicamente durante los tres primeros campeonatos enque participen.

Según el acuerdo los operadores del nuevo equipo aportaran cada año la sexta parte de la suma a que asciende el presupuesto de la Liga, aprobado por la Junta de Directores, en los plazos y condiciones en cada caso establecidos.

Previo a la firma del acuerdo el novel equipo depositó un equivalente de $US 200 mil dólares para cubrir el derecho de franquicia, y una suma no reembolsable que tiene como objetivo sufragar gastos técnicos, adminitrativos y legales para la evaluacion de la solicitud.

Exigia que Nordeste Baseball Club debera cumplir todas las obligaciones derivadas de los acuerdos suscrito con la liga y con el beisbol de los Estados Unidos, la Confederacionn de Beisbol del Caribe y la Federacion Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Se aclaró que todos las medidas contenidas en este acuerdo tienen como objetivo garantizar el éxito y la permanencia del nuevo club, al igual que el continuo desarrollo del béisbol y crecimiento como principal pasatiempo de los dominicanos.

El trascendental acontecimiento se inició con un acto protocolar que incluyó notas del himno nacional, invocacion y bendición a cargo de Monseñor Jesus Maria Moya; bienvenida por parte del alcalde municipal , Abigaíl Pantaleón, quien declaró a los miembros de la Lidom como visitantes distinguidos.

Mientras que al final de la actividad el licenciado NG de la Rosa anunció oficialmente que el el inmortal Julian Javier seria el dirigente del equipo para la temporada 1996-97.

Javier estuvo presente en la firma del convenio y aceptó la responsabilidad de comandar el equipo de su ciudad natal que debutó la noche del viernes 25 de octubre de 1996, dia inaugural del campeonato, con una victoria sobre las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

HISTORIA DE LOS GIGANTES

Según un documental sobre la historia de los Gigantes para el presidente de la liga doctor Leonardo Matos Berrido, era conveniente promover la franquicia en San Francisco de Macorís por ser esta la ciudad cabecera de una de las regiones más activa económicamente del país y con cierta proyección para la estabilidad de una franquicia, y por tener un marco territorial de más dos millones de habitantes unido a las riquezas de sus provincias.

Para operar esta franquicia, fue preciso crear la compañía Nordeste Baseball Club, la cual contaba originalmente con 34 miembros fundadores procedentes de las diferentes provincias que componen la subregión región cibaeña.

Es así como logran la integración de un grupo de hombres de solvencia económica y moral, como los empresario y profesionales, Siquio Ng de la Rosa, doctor José Aníbal García Vargas, Ysócrates Peña, el inmortal Julián Javier, Carlos Eliseo Negrín Fermín (Seo) y doctor Abraham Abukarma.

Se unieron además Celso (Chilo) Ventura, Bienvenido Herrera Khoury, José Adolfo Herrera Acevedo y los hermanos Rafael y Miguel Ángel Almánzar, asumiendo más del 90% de la acciones de Nordeste Béisbol Club.

El porcentaje restante estaba dividido entre 28 personas de las provincias del Nordeste y el Cibao Central que pertenecían al Consejo Regional de Desarrollo (CRD).

Ng de la Rosa, presidente del equipo en su primer año de operación, resaltó que lograr la franquicia no dependía de ningún favor político, ni cabildeo con el Estado dominicano.

“Para conseguir el reconocimiento de la Lidom, había que demostrar la capacidad económica y moral de los integrantes de la franquicia”, manifestó Ng de la Rosa.

Así se contrató una empresa para realizar un estudio de factibilidad y de mercado con una inversión de uno 60 mil dólares, la cual concluyó con que San Francisco-Nordeste y las provincias del Cibao Central de su entorno era el punto ideal para operar un equipo de ese nivel.

Esa significativa suma de dinero, fue solo el inicio de una inversión que para la década de los 90 se consideraba de gran riesgo, el cual asumieron los accionistas de Nordeste Béisbol Club.

Antes de comenzar la temporada los accionistas tuvieron que desembolsar a los equipos Licey, Escogido, Águilas, Estrella y Toros la suma de 120 mil dólares, para adquirir sus primeros 30 peloteros mediante un sorteo de jugadores celebrado el 14 de mayo del 1996 (donde el infielder Fausto Cruz fue la primera selección).

ESTADIO JULIAN JAVIER Y CAMBIO DE NOMBRE

Los directivos de la nueva franquicia beisbolera inmediatamente reciben el aval de la Lidom para operar el equipo gestionaron con el gobierno del doctor Balaguer el remozamiento del viejo estadio Julián Javier, para ponerlo en condiciones óptimas para jugar.

El ingeniero Juan Sánchez Correa tuvo a su cargo la remodelación del parque de pelota que serviría de sede a la novena francomacorisana.

El primer nombre que tuvo la novena fue: Gigantes del Nordeste, en el entendido de una política de integración regional, planteada por los directivos de aquellos años.

Los tres primeros años de operación del equipo la Liga de Béisbol Profesional mantuvo la orientación y asesoría de los pasos que debían seguirse para el buen funcionamiento del más joven equipo de la institución.

En el año de 1999, debido a una desastrosa temporada en donde el equipo rompió el récord de menos juegos ganados, 9-51, los accionistas mayoritarios deciden poner en venta el equipo y así es como pasa a manos del doctor Julio Hazim, quien inmediatamente le cambia el nombre por POLLOS DEL CIBAO, permaneciendo por dos años al frente del mismo.

Es en la primera temporada cuando el doctor Hazim consigue techar las graderías del Estadio Julián Javier y arreglar parte del drenaje del mismo. En este año se produce una nueva venta, esta vez al ex jugador de grandes ligas Stanley Javier, quien decide volver al nombre anterior, sólo que ahora ya no es del nordeste sino: GIGANTES DEL CIBAO.

Desde el 2004, el equipo francomacorisano estuvo en manos de la familia Genao, desde ese año hasta el 2007 fue su presidente Alberto Genao y luego su hijo Laurentino Genao siendo el presidente más joven de los 6 equipos de la liga.

Su color original es el marrón, pese a que intentaron cambiar por anaranjado, azul metileno y verde pálido. Es así como el 29 de julio del 2013 cambian de nombre nuevamente y pasan a llamarse Indios del Cibao, pero reconsideran la decisión de mercadeo y para el sábado 28 retoman de vuelta el de Gigantes del Cibao.

LIDOM TOMA POSESIÓN DE GIGANTES DEL CIBAO

Una publicación del periódico Listín Diario fechado sábado 8 de junio de 2013 confirmaba noticias de que la Liga Dominicana de Béisbol Profesional tomó posesión de la franquicia Gigantes del Cibao, con sede en San Francisco de Macorís.

Así lo comunicó el presidente de Lidom, Dr. Leonardo Matos Berrido, mediante comunicado de prensa.

El equipo de los Gigantes había sido objeto de rumores de quiebra económica los últimos meses. Hace dos semanas, Matos Berrido declaró en un programa de televisión que el presidente del club, José Duarte, se había comprometido al depósito de una fianza económica de 20 millones de pesos, pero no precisó si dicho depósito se había producido.

El doctor Matos Berrido dijo, en su comunicado, que había tomado la decisión, amparado en el Artículo 27 de los Estatutos y el Párrafo del Artículo 1ro., del Reglamento, emitió una resolución disponiendo que a partir de la fecha la entidad manejará directamente la franquicia del equipo Gigantes del Cibao hasta tanto esta supere la situación que motiva su decisión.

LOS GIGANTES DEL CIBAO PASAN A LA FAMILIA RIZEK

El martes 25 de junio de 2013 los Gigantes del Cibao, el equipo representativo del Cibao Nordeste, fue adquirido oficialmente por la sociedad comercial Skanuss Consulting, S.R.L., la cual es representad por los hermanos Samir y Héctor José Rizek.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) otorgó el derecho de operación del equipo de béisbol, cuyo nombre oficial es Nordeste Béisbol Club. Los representantes de todos los otros cinco equipos de la Liga otorgaron los plenos poderes al presidente de la LIDOM, Leonardo Matos Berrido, para firmar un acuerdo entre la institución y los hermanos Rizek, representantes del grupo que operará el equipo francomacorisano bajo supervisión de la Liga.

Matos Berrido resaltó en ese entonces que el proceso para otorgar una franquicia a la ciudad de San Francisco de Macorís inició en 1992, concluyendo en 1996 con la primera participación de los Gigantes del Cibao en el béisbol profesional dominicano.

Apuntaba el presidente de LIDOM que la primera prioridad para la institución que dirige es que el equipo cibaeño se mantenga en San Francisco de Macorís.