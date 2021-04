PGA Tour ofrece $40 millones en bonificación a las mejores estrellas

AP

El PGA Tour está otorgando un bono de $ 40 millones a los 10 mejores jugadores que mueven la aguja en el golf, independientemente de cómo se desempeñen dentro de las cuerdas.

Algunos de los mejores jugadores y entrenadores han insinuado vagamente el plan, llamado "Programa de Impacto del Jugador", desde principios de 2020. Eso era justo cuando se intentaba un concepto conocido como la Premier Golf League financiada en parte por dinero saudí. para atraer a los mejores jugadores a unirse a una gira internacional.

Rory McIlroy y Brooks Koepka estuvieron entre los primeros jugadores en decir que no estaban interesados ??en la liga, que nuevamente se reunió con los gerentes clave el mes pasado sin hacer ningún progreso.

Golfweek fue el primero en informar que el Programa de Impacto del Jugador comenzó en enero.

El pago va a los 10 mejores jugadores del año, determinado por un puntaje acumulativo que mide la popularidad a través de métricas como Q Rating, búsquedas de Google, Nielsen Brand Rating sobre cómo la exposición de un jugador ayuda a los patrocinadores y Meltwater Mentions (frecuencia de cobertura del jugador a través de varios medios plataformas).

También utiliza el MVP Index, una empresa fundada por Shawn Spieth, el padre del tres veces campeón principal Jordan Spieth y uno de los jugadores más populares del juego. El índice MVP mide el valor del compromiso en los canales sociales y digitales.

Un portavoz de la gira dijo que el puntaje no involucraba el desempeño en el campo, como la clasificación de la Copa FedEx.

Los jugadores que obtengan un bono del programa deberán retribuir jugando un torneo adicional, por ejemplo, o participando en una campaña de marketing de gira.

"Creo que con el dinero de los medios siendo tan astronómico en estos días, y cuatro, cinco, seis tipos siempre son los que se utilizan para promover el torneo, supongo que es solo una forma de intentar incentivarlos", dijo Justin Rose. del Zurich Classic de Nueva Orleans.

"Una marea alta levanta todos los barcos, por lo que obviamente todo el recorrido se ha beneficiado mucho de un grupo de muchachos".

Golfweek dijo que la gira realizó puntajes simulados de 2019 para ilustrar cómo funcionaría el programa. Tiger Woods, quien ganó el Masters en 2019, encabezó la lista. Le siguieron McIlroy, Koepka, Phil Mickelson y Rickie Fowler. Completando el top 10 estaban Spieth, Dustin Johnson, Justin Thomas, Rose y Adam Scott.

En esa lista de 2019 faltaban Jon Rahm y Bryson DeChambeau, quienes probablemente estarían en la lista de este año. Un portavoz de la gira dijo que dicha lista no se publicaría de la forma en que lo hacen la Copa FedEx y las clasificaciones mundiales.