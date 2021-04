Las malas rachas

Héctor J. Cruz

En el beisbol es normal que los equipos tengan buenas y malas rachas. Eso no sucede en todos los deportes, en que los resultados siempre se inclinan por aquel que tiene mejor talento.

No es extraño que en beisbol un club muy bueno tenga una racha de 10 derrotas, y nadie se escandaliza. Como sucede ahora con los Yanquis, que han perdido 8 de los últimos 10 y 5 en línea.

Dice el reporte que el hecho de que los Yanquis están en el sótano de su división ocurre por vez primera desde 1997, y que tengan el peor record de la Liga Americana data desde 1968. Así de ganadores ha sido la tradición de este club, que acumula la mayor cantidad de títulos de series mundiales con 27.

Pero noten lo de Oakland, un club que siempre lucha por ganar su División, la Oeste de la Americana, en base a datos sabermétricos. Allí se impone el conocimiento del juego profundo, desde los inicios de Billy Beane en la gerencia hace más de 20 años. Beane sigue allí como vicepresidente de operaciones, pero también es accionista.

Oakland nunca llega tan lejos, como sucedía antes, a pesar de esos conocimientos sabermétricos. Siempre se quedan en el camino.

Este club inició esta campaña con 1-7, perdieron 7 de sus primeros 8 partidos. Desde entonces están metidos en una racha de 8 victorias corridas, han ganado 9 de sus últimos 10, y eso les ha arreglado su comienzo a 9-7. Este martes inician serie contra Minnesota.

La nómina de estos clubes están distantes. Oakland tiene para gastar este año en peloteros US$83.8 millones, y los Yanquis US$197.6, es decir el doble y un chin mas .

El mejor contrato de Oakland lo tiene el venezolano Elvis Andrus, un pacto de 8 años por US$120 millones , heredado de Texas (2015-22). Trevor Rosenthal, relevo, gana US$11 millones, y Ramon Laureano, jardinero central, US$580 mil.

En los Yanquis, tienen dos super contratos. Gerrit Cole tiene uno de 13 años por US$324 millones, Giancarlo Santon otro por US$325 millones (2015-27).Aroldis Chapman 3años US$48 millones,D.J. LeMahieu 6 años US$90 millones..Gary Sánchez 1 año US$6.3 millones.. Miguel Andújar 1 año US$624 mil, Domingo German 1 año por US$519 mil.

Gastar mucho dinero en beisbol es parte de un paquete que incluye malos momentos.

DE INTERES: Abundando un poco sobre el tema, Luis Severino, en lista de lesionados, tiene pacto de 4 años por US$40 millones (2019-23), y Aaron Hicks 7 años por US$70 millones… Aaron Judge, la principal figura del club, juega en contrato de 1 año por US$10.1 millones…. Frankie Montás, lanzador de Oakland, tiene pacto de 1 año por US$1.8 milones…. Los Yanquis reciben a los Bravos de Atlanta este martes… Yermin Mercedes está de moda. Ayer lo pusieron a lanzar en un partido que estaba de un solo lado, y que inició a las 11 de la mañana, en Boston. Los Medias Rojas celebran su juego a esa hora hace un siglo en el Día de los Patriotas.. También movieron el Maratón de Boston para el 11 octubre por motivos del Covid 19… Mercedes fue bateado con libertad y dio dos bases por bolas…¿Sabían ustedes que para poder lanzar en un partido organizado el manager debe inscribir un jugador de posición antes del juego? Si no lo hace así un jugador de posición no puede actuar de pitcher..Eso es para controlar un poco el relajo.. El Salón de la Fama de Cooperstown anunció ayer haber recibido las guantillas que usó Yermin en su tremendo comienzo de 8-8 esta temporada, imponiendo record de siempre …En Filadelfia se soltó el Covid.. Jugadores y coaches pasan a cuarentena, cerca de diez, y hay tremendo lío….En Santiago se soltó el loco en un juego de baloncesto. Dizque un equipo tiraba “a no meter”, para evitar enfrentarse a otro en la final, y hay un montón de sancionados..¿Qué pasó ahí?.. Esa locura les saldrá cara.