Rays dominan a Yanquis y desesperan al público

AP

NUEVA YORK

Clint Frazier estaba en la caja de bateo cuando algunos fanáticos de los Yanquis no soportaron más. Lanzaron media docena de pelotas al terreno y obligaron a que el juego se interrumpiera durante 2 minutos y 15 segundos en la séptima entrada.

Y el manager Aaron Boone explotó en una rara reunión con sus peloteros después del juego.

Nueva York anda mal, y los Rays le tienen tomada la medida.

Brandon Lowe conectó un doblete de dos carreras en la primera entrada frente al abridor Nick Nelson y Tampa Bay doblegó el viernes 8-2 a los Yanquis.

“Sabemos que la adversidad puede llegarnos en algún momento de la temporada. Ahora ha tocado a nuestra puerta y tenemos que responder”, señaló Boone.

Los Rays, campeones vigentes de la División Este de la Liga Americana, continuaron su dominio sobre los Yanquis.

Tampa Bay llegó a Nueva York tras sufrir ocho derrotas en 11 compromisos, y no había tenido la ventaja en 25 innings. Pero los Rays, jóvenes y atléticos tomaron una ventaja de 8-0 en el séptimo inning y doblegaron a los inoperantes Yanquis por 16ta ocasión en sus últimos 21 enfrentamientos.

En esa racha se incluye la serie divisional del año pasado.

Nueva York cayó a una foja de 5-8 y evidencia problemas con el pitcheo, el bateo y el fildeo. Regaló siete boletos a Tampa, consiguió apenas tres inatrapables, se ponchó en 14 ocasiones y cometió tres errores que derivaron en tres carreras sucias.

Luego vino la lluvia de pelotas arrojadas por algunos de los 10.202 espectadores molestos en una noche de mucho viento.

Y Frazier relató que el manager alzó la voz al reunirse con ellos.

“Él es tan calmado que cuando nos habla como lo hizo todos deben escuchar, porque no es el tipo de persona que suela disgustarse tanto”, comentó. “Así que creo que los oídos te zumban un poco cuando alguien que es tan tranquilo te dice todo lo que espera de ti y que no estás haciendo. Obviamente estaba muy enojado y con justa razón”.

Michael Wacha (1-1) mejoró su efectividad de 7.00 a 4.20, al tolerar un hit durante seis entradas en blanco, con nueve ponches y un boleto.

Nelson (0-2) cargó con la derrota.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 4-1 con una anotada y una empujada, Yandy Díaz de 5-2. Los dominicanos Manuel Margot de 4-1 con una anotada, Willy Adames de 5-1 con una anotada.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 3-1 con una anotada, Rougned Odor de 2-0. El colombiano Gio Urshela de 3-1. El dominicano Gary Sánchez de 3-0.