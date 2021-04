Mario Emilio Guerrero

A partir de hoy haré una breve reseña de las primeras hazañas de los jugadores dominicanos en las Grandes Ligas, comenzando con el debut de Osvaldo Virgil con los Gigantes de Nueva York el 23 de septiembre 1956. El debut de Virgil fue el primer gran hito, el génesis de una fecunda historia que continúa hasta nuestros días.

No hitter de Marichal: el 15 de junio de 1963, Juan Marichal, de los Gigantes de San Francisco, se convirtió en el primer pitcher, no sólo dominicano, sino latinoamericano, en lanzar un no hitter en la historia. Marichal consiguió su joya ante los Colt .45s de Houston (actualmente Astros), en el Candlestick Park. Ganó el partido 1-0 y terminó con 5 ponches y 2 transferencias.

Marichal Vs. Spahn: menos de un mes después, el 2 de julio de 1963, también en el estadio de San Francisco, Marichal y el zurdo Warren Spahn, de los Bravos de Milwaukee, protagonizaron un dramático e histórico duelo de pitcheo. Se enfrascaron en una batalla de más de 4 horas que se decidió en decimosexto episodio con un cuadrangular de Willie Mays. Marichal, que había salido en la parte alta de esa entrada por un bateador emergente, resultó el pitcher ganador. Permitió 8 hits, con 10 ponches y 4 boletos.

Hermanos Alou: el 15 de septiembre de 1963 se produjo un acontecimiento único en la historia, cuando los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Rojas Alou defendieron al mismo tiempo los jardines del desaparecido estadio Forbes Field, de la ciudad de Pittsburgh, vistiendo la franela de los Gigantes.

Veinticinco victorias: registrar 25 triunfos en 1963 con los Gigantes fue otra portentosa hazaña protagonizada por Juan Marichal, quien logró la proeza en su tercera campaña. Su récord fue de 25-8 y finalizó con efectividad de 2.41. En 321.1 entradas aceptó 259 hits, ponchó a 248 bateadores y transfirió a 61.

Tres jonrones: El jardinero y bateador zurdo Manuel Emilio Jiménez, de los Atléticos de Kansas City, se convirtió el 4 de julio 1964 en el primer dominicano en disparar 3 cuadrangulares en un partido y apenas el tercer latinoamericano en realizar la proeza. Jiménez registró la hazaña en el desaparecido Memorial Stadium, de Baltimore frente a los lanzadores derechos Robin Roberts, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y Dick Hall. En total bateó de 4-4, remolcó 5 carreras y anotó tres veces.