Randle anota 34 y toma 10 rebotes y Knicks superan con facilidad a Lakers

AP

KNICKS 111, LAKERS 96

NEW YORK.- Julius Randle anotó 34 puntos y sumó 10 rebotes para ayudar a los New York Knicks a vencer a su ex equipo, Los Angeles Lakers, con pizarra de 111-96 y a ligar su tercera victoria.

Tras los tensos finales de los encuentros ante Memphis y Toronto, los Knicks tuvieron una ventaja holgada durante buena parte del último cuarto ante Los Angeles. En consecuencia, volvieron a colocarse por encima de la marca de .500 con registro de 28-27.

Elfrid Payton anotó 20 puntos y Derrick Rose añadió 14 como suplente de New York, que mostró energía suficiente pese a jugar por segunda noche consecutiva.

Dennis Schröder sumó 21 tantos y Markieff Morris añadió 17 por los Lakers, que cayeron a marca de 5-7 desde que LeBron James sufrió una torcedura de tobillo el 20 de marzo para unirse en la lista de los lesionados al otro astro del equipo, Anthony Davis.

FILADELFIA 113, DALLAS 95

DALLAS.- Joel Embiid anotó 36 puntos para guiar a los Philadelpia 76ers a derrotar 113-95 a los Dallas Mavericks en el final de una larga gira.

Embiid convirtió sus seis tiros libres en los primeros cuatro minutos y terminó por encestar 14 de 15 en la línea para que los 76ers llegaran a marca de 8-4 en un lapso en el que disputaron 10 de 12 encuentros de visita antes de enfrentar por última ocasión a Brooklyn.

Philadelphia tiene medio juego de ventaja en la cima de la Conferencia Este sobre los Nets. El duelo de Brooklyn en Minnesota fue pospuesto tras la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía en Minneapolis.

Luka Doncic aportó 32 puntos, pero la joven estrella de Dallas no tuvo suficiente ayuda, ya que su compañero Kristaps Porzingis estuvo fuera de acción. Porzingis regresó hace cuatro días tras estar fuera de acción por dos meses.

SPURS 120, MAGIC 97

ORLANDO.- DeMar DeRozan anotó 19 puntos en menos de tres periodos, Dejounte Murray agregó 17 y los Spurs de San Antonio arrasaron este lunes por 120-97 al Magic de Orlando, que continúa desinflado. San Antonio estaba jugando una noche después de que superó a Dallas con un tiro de DeRozan en el último instante. Sin embargo, no pareció estar fatigado y consiguió un triunfo fácil. Las victorias del domingo y el lunes representaron los primeros triunfos consecutivos de los Spurs desde que ganaron tres entre el 15 y 19 de marzo. Antes del inicio del partido los equipos, personal y equipo de árbitros se juntaron en un círculo a media cancha con los brazos entrelazados y la cabeza inclinada para mostrar su descontento con la muerte de Daunte Wright, un hombre de raza negra detenido por la policía durante un control de tránsito en un suburbio de Minneapolis.