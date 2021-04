Clubes británicos anuncian boicot redes sociales

AP

LONDRES

Tres clubes del fútbol británico anunciaron el jueves un boicot de redes sociales durante una semana en la que varios de sus jugadores fueron objeto de abuso racista en las plataformas.

El Swansea de la segunda división fue el primer club en anunciar que no publicará contenido en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y Snapchat. Birmingham y Rangers de la liga escocesa emularon el ejemplo.

“Estamos preocupados con el abuso racial diario que nuestros jugadores tienen que soportar y creemos que aunque las redes sociales pueden ser muy positivas y una buena plataforma de comunicación, no hay duda sobre la preocupación por el nivel de odio que se está saliendo de control”, dijeron los Rangers en un comunicado en el que pidieron un proceso robusto de verificación.

Swansea le escribió al director ejecutivo de Twitter Jack Dorsey y a su contraparte de Facebook Mark Zuckerberg para solicitar una vigilancia más rigurosa y castigos más severos por los comentarios racistas.

“Tres integrantes del equipo han recibido mensajes racistas en las últimas semanas. Como club queremos tomar una postura, mientras le pedimos a aquellos que están al frente de las compañías de redes sociales que implementen el cambio necesario en este momento y a futuro”, dijo el capitán de Swansea Matt Grimes.

“Es increíble que sigamos hablando de racismo y abuso de este tipo. Estamos inmensamente conscientes de la presión sobre el fútbol a este nivel, pero no debe de subestimarse como este nivel de abuso puede afectar a una persona”, añadió.