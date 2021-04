Nike suspende el patrocinio de Watson

AP

Nike suspendió su contrato de patrocinio con Deshaun Watson en medio de acusaciones de agresión sexual y acoso contra el mariscal de campo de los Houston Texans.

"Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y hemos suspendido a Deshaun Watson", dijo Nike en un comunicado emitido el miércoles. "Continuaremos monitoreando de cerca la situación".

Watson ha sido acusado de agresión o acoso sexual en demandas presentadas por 22 mujeres. Una de esas mujeres, Ashley Solis, dijo el martes durante una conferencia de prensa que fue agredida y traumatizada cuando intentó darle un masaje a Watson en marzo de 2020.

The Associated Press generalmente no menciona a las víctimas de agresión sexual, pero Solís ha optado por identificarse públicamente.

El abogado de Watson, Rusty Hardin, calificó las acusaciones de “sin fundamento” y cuestionó las acusaciones contra Watson, alegando que se hicieron después de un intento fallido de chantajear a su cliente.

El Departamento de Policía de Houston dijo la semana pasada que estaba investigando a Watson después de que alguien presentó un informe a la agencia sobre Watson. Tony Buzbee, quien representa a las 22 mujeres, dijo que no fue Solís sino otra de sus clientas quien presentó el primer informe a la policía.

La NFL ha estado en contacto con Buzbee durante su propia investigación.

Solís dijo en su comunicado que desde el presunto asalto sufre ataques de pánico, ansiedad, depresión y ya no se siente cómoda trabajando como masajista.

“Entré en la terapia de masajes para curar a las personas, para curar sus mentes y cuerpos, para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso ”, dijo Solís, y agregó que su demanda no se trataba de buscar dinero.

Pero en un comunicado, Hardin alegó que Buzbee buscó "$ 100,000 en dinero para el silencio" en nombre de Solís antes de presentar su demanda.

En un correo electrónico reciente a los poseedores de boletos de temporada, el presidente de los Texans, Cal McNair, cuya familia es propietaria del equipo, dijo que estaban al tanto de las demandas contra Watson y que el equipo se toma "estas acusaciones muy en serio".

“Mientras esperamos la conclusión de estas investigaciones, expresamos nuestra firme postura contra cualquier forma de agresión sexual. Nuestra familia y toda la organización de los Houston Texans están profundamente preocupados por cualquier forma de abuso y condenamos este tipo de comportamiento ”, dijo McNair.

Watson es uno de los mejores mariscales de campo de la liga y lideró la NFL en yardas por pase la temporada pasada. Firmó una extensión de contrato por cuatro años y $ 156 millones con los Texans la temporada baja pasada, pero se sintió descontento con la dirección del equipo cuando Houston se hundió a 4-12. Watson solicitó un intercambio en enero.