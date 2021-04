Al color de Masters en abril le falta una camisa roja

AP

AUGUSTA, Georgia

Desde los cornejos y sus flores blancas hasta miles de arbustos de azaleas llenos de púrpura y rosa, todos los colores de abril han regresado a Augusta National excepto uno.

Sin camisa roja.

Tiger Woods en su tradicional color dominical se ha convertido en una parte indeleble del Masters durante los últimos 25 años. Se remonta a la ronda de práctica que jugó con Arnold Palmer y Jack Nicklaus, después de lo cual Nicklaus sugirió que Woods podría terminar con más chaquetas verdes que el Rey y el Oso juntos.

Entonces hay un gran vacío este año.

"No puedes, especialmente en Augusta, no puedes ir allí y no pensar en el tipo", dijo el dos veces campeón del US Open, Curtis Strange. "Cambió el juego que conocíamos básicamente frente a nuestros ojos en Augusta".

El Masters de 1997, un año después de que Nicklaus hiciera su audaz predicción, sigue siendo un momento decisivo en el golf. Woods rompió 20 récords esa semana cuando ganó por 12 tiros cuando tenía 21 años en su primer año jugando como profesional. A partir de ahí, llevó el golf a una nueva ola de popularidad y, debido a los contratos televisivos que siguieron, enriqueció a todos los que lo rodeaban.

El Masters de 2019 fue el sujetalibros perfecto. Cuatro cirugías de espalda, cuatro cirugías de rodilla, la vergüenza pública de sus asuntos privados, y a los 43 años lo superó todo para su decimoquinto mayor, quinta chaqueta verde y pura alegría cuando tomó a su hijo en brazos.

Ganó el Grand Slam de su carrera tres veces.

Pero el vínculo siempre fue Augusta.

A Xander Schauffele se le preguntó el primer pensamiento que se le pasó por la cabeza cuando juega contra el Masters. Solo ha jugado tres veces, pero la respuesta llegó rápidamente.

"Veo a Tiger y veo rojo", dijo Schauffele, subcampeón tras él en 2019.

La ausencia de Woods no es nada nuevo, solo las circunstancias. Se perdió el Masters por primera vez en 2014 cuando tuvo la primera de sus cinco cirugías de espalda. Se perdió otras dos veces (2016 y 2017) tratando de curarse de otras dos.

Pero siempre hubo la creencia de que regresaría, incluso cuando el dolor en la espalda baja era tan fuerte que apenas podía caminar en la cena de campeones del Masters Club en 2017.

Y había esperanzas de que pudiera volver a ganar, lo que hizo.

Ahora es diferente.

Woods se rompió los huesos de la tibia y el peroné de la pierna derecha en varios lugares desde un accidente del 23 de febrero cuando su SUV se salió de la carretera y bajó una colina en los suburbios costeros de Los Ángeles. Tenía huesos rotos adicionales en el tobillo y el pie, ahora unidos por tornillos y alfileres.