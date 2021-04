Lakers logran superan a los Raptors en partido afectado por trifulca

AP

LAKERS 110, RAPTORS 101

TAMPA, Florida.- Los Lakers de Los Ángeles construyeron una ventaja de 34 puntos en los primeros 20 minutos y lograron una victoria por 110-101 sobre los Raptors de Toronto este martes por la noche.

Talen Horton-Tucker lideró a siete Lakers en cifras dobles con 17 puntos. Markieff Morris anotó 15 antes de abandonar el juego con cinco faltas en el tercer cuarto.

Pascal Siakam anotó 17 de sus 27 puntos en el último cuarto para Toronto después de acertar solo 2 de 11 tiros en la primera mitad.

Montrezl Harrell de los Lakers y OG Anunoby de Toronto fueron expulsados ??con 2:24 restantes en el primer cuarto luego de que Dennis Schroder cometiera una falta en un intento de bandeja de Anunoby. Varios jugadores, incluido Harrell, se vieron involucrados en un altercado después de que Schroder y Anunoby se enfrentaran.

Las expulsiones se determinaron mediante una revisión de video del incidente. Los Lakers lideraban 34-20 en ese momento.

Los Lakers convirtieron 13 de sus primeros 18 intentos de 3 puntos y lideraron 66-32 después de que Morris anotó siete puntos seguidos al final del segundo cuarto.

Los Ángeles disparó al 60% en general en la primera mitad y tuvo una ventaja de rebotes de 29-13 para liderar 68-42 en el descanso.

CHICAGO 113, INDIANA 97

INDIANÁPOLIS.- Nikola Vucevic aprovechó la falta de los hombres altos de Indiana y firmó 32 puntos y 17 rebotes para ayudar a que los Chicago Bulls abrumaran por 113-97 este martes a unos diezmados Indiana Pacers.

Chicago ha ganado dos duelos seguidos después de que perdió los seis anteriores y se ubica a un juego de los Pacers en la lucha por el noveno sitio de la Conferencia Este. Vucevic, quien también consiguió cinco asistencias, encestó 14 de 29 tiros de campo.

Zach LaVine agregó 19 tantos, ocho rebotes y seis asistencias.

La combinación fue demasiado para Indiana, que inició el encuentro sin dos de sus jugadores elegidos al Juego de Estrellas: Domantas Sabonis (esguince en el tobillo izquierdo) y el base Malcolm Brogdon (dolor en la cadera). Además, los Pacers perdieron a Myles Turner en el tercer periodo con un esguince en el tobillo izquierdo.

Caris LeVert lideró a los Pacers con 20 unidades y seis rebotes. Edmond Sumner y Jeremy Lamb anotaron 15 puntos cada uno, pero Indiana perdió por novena ocasión en 10 encuentros en casa

Chicago tomó el control del encuentro con una racha de 15-3 en el segundo periodo para tomar ventaja de 45-33. El juego no volvió a estar cerrado.

ATLANTA 123, NEW ORLEANS 107

ATLANTA.- Trae Young anotó 30 puntos y ayudó a liderar un aluvión de 3 puntos en el tercer cuarto cuando los Hawks de Atlanta vencieron a Zion Williamson y los Pelicans de Nueva Orleans 123-107 este martes por la noche.

Los Hawks hundieron cada uno de sus 11 intentos de triples en el tercero, incluidos cuatro de Bogdan Bogdanovic, quien anotó 21 puntos. Atlanta hizo 20 de 31 triples en total.

Young también tuvo 12 asistencias. Hizo tres triples en el tercero cuando los Hawks se alzaron a una ventaja de 107-90 luego de un empate total de 61 en el medio tiempo.

Kevin Huerter anotó 17 puntos para Atlanta, que ganó cuatro juegos consecutivos para mejorar a 13-4 con el entrenador interino Nate McMillan. Los Hawks (27-24) comenzaron la noche empatados con Miami por el cuarto lugar en la Conferencia Este.

Williamson lideró a los Pelicans con 34 puntos. Lonzo Ball tuvo 12 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes.

Después de perderse tres juegos por una distensión en el pulgar derecho, Williamson regresó con una venda ligera y no mostró signos de estar frenado por la lesión.

Isaiah Thomas, quien firmó un contrato de 10 días el sábado, anotó ocho puntos en su debut con Nueva Orleans luego de una práctica con el equipo. Fue su primer partido de la NBA desde el 3 de febrero de 2020 con Washington. Promedió 12.2 puntos en 40 juegos, incluidas 37 aperturas, con los Wizards antes de someterse a una cirugía de cadera derecha en mayo.

Thomas metió dos triples y agregó un tiro en salto corto para todos sus puntos en una ráfaga de segundo período.

El entrenador de Nueva Orleans, Stan Van Gundy, no sabía qué esperar de Thomas en su debut en 2020-21.

"No tengo ni idea", dijo Van Gundy antes del partido. “Sé que competirá. Es un tipo duro y duro. Ha tenido un recorrido con nosotros y no ha jugado en la NBA en un año. No sé cómo alguien podría saber qué esperar esta noche ".

Thomas, de 32 años, era necesario para rescatar la pista trasera diezmada de los Pelicans. Josh Hart se sometió a una cirugía para reparar un ligamento desgarrado en el pulgar derecho y su estado se actualizará en tres semanas.

Nickeil Alexander-Walker no jugó después de dejar la victoria del domingo por la noche sobre Houston con un esguince en el tobillo izquierdo, y Kira Lewis Jr. no jugó debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

FILADELFIA 106, BOSTON 96

BOSTON.- Joel Embiid anotó 35 puntos y los 76ers de Filadelfia lograron una victoria por 106-96 sobre los Celtics de Boston este martes por la noche.

Danny Green agregó 17 puntos cuando los 76ers lograron su tercera victoria consecutiva sobre los Celtics para barrer la serie de la temporada.

Los 76ers han ganado ambos juegos desde que Embiid regresó de una ausencia de 10 juegos mientras se recuperaba de un hueso magullado en su rodilla izquierda. Han ganado tres de cuatro en total.

Filadelfia lideró por 21 en la segunda mitad del primer partido de un viaje de cuatro juegos.

Boston estaba intentando su primera racha de tres victorias consecutivas desde principios de marzo. Jayson Tatum lideró a los Celtics con 20 puntos y Jaylen Brown terminó con 17.

Boston se había acercado cada vez más a tener disponible su lista completa. Ese progreso se vio afectado horas antes del juego cuando la reciente adquisición Evan Fournier ingresó a los protocolos de salud y seguridad.

Los Celtics se beneficiaron de su presencia en victorias consecutivas sobre Houston y Dallas. Su habilidad para disparar desde afuera ayudó a crear más espacio y obligó a las defensas rivales a dejar a Tatum y Brown en cobertura individual.

Sin él, Boston mantuvo el balón en movimiento el martes, pero tuvo problemas para calcular sus rotaciones a veces en defensa.

El centro Robert Williams, quien ha jugado algo de su mejor baloncesto desde que se unió a la alineación titular hace seis juegos, cometió dos faltas rápidas en los primeros cinco minutos del juego y se vio obligado a ir al banco.

Embiid aprovechó su ausencia y cerró el primer periodo con 12 puntos.

La falta de éxito de Boston en la defensa de Embiid llevó al entrenador Brad Stevens a insertar Tacko Fall de 7 pies y 5 pulgadas al final de la primera mitad y nuevamente a principios del tercer cuarto.

Empujó a Embiid fuera del carril, pero pudo pasar de equipos dobles. Ayudó a sus compañeros a encontrar su tiro en el segundo cuarto. Green anotó tres triples y 11 puntos durante una carrera de 15-0 que puso a Filadelfia al frente 52-37. Green fue 5 de 6 de 3 en la noche.