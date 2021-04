Hurkacz atrapa su máximo título al vencer a Sinner en Miami

AP

MIAMI

Con los Tres Grandes ausentándose del Abierto de Miami y la próxima generación incapaz de dar el paso al frente, el polaco Hubert Hurkacz acabó llevándose los laureles.

Hurkacz conquistó el domingo el máximo título de su carrera al doblegar 7-6 (4), 6-4 al adolescente italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Miami.

Hurkacz, de 24 años, presume de una marca de 10-0 en torneos disputados en Florida esta año. También se había consagrado en Delray Beach en enero.

Después de vencer a dos oponentes en el Top 10 por primera vez, Hurkacz saltará del 37mo al 16to puesto del ránking mundial el lunes — la mejor ubicación de su carrera.

“Súper contento de poder alzar el trofeo más importante de mi vida”, dijo Hurkacz. “Lo he hecho con mi mejor tenis. Estuve sólido en todo el torneo”.

El duelo en la final fue inesperado, pese a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Dominic Thiem declinaron participar del torneo. Pero el máximo cabeza de serie Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas (2), Alexander Zverev (3) y Andrey Rublev (4) no supieron capitalizar sus ausencias.

Hurkacz eliminó a Tsitsipas y Rublev.

“Sabíamos que Rafa, Roger, Novak, Thiem no estaban”, dijo Sinner. “Fue una gran oportunidad para muchos jugadores”.

Hurkacz exhibió gran aplomo al disputar su primera final en un Masters 1000, la máxima categoría del circuito ATP. En el primer set, se adelantó 3-0, pero se dejó remontar y luego dominó un desempate, el cual sentenció tras una peloteo de 25 golpes.

Con 19 años, Sinner apenas disputó su tercer Masters 1000. Titubeó cuando dispuso del saque y ventaja 6-5 en el primer set, cediéndolo sin sumar puntos. Sufrió otro par de quiebres para vérselas 4-0 abajo en el segundo parcial.

Hurkacz fue superior en la devolución y totalizó cuatro quiebres para erigirse como el primer polaco campeón de un Masters 1000.

“Espero servir de inspiración en Polonia”, dijo Hurkacz.

La australiana Ash Barty, número uno del mundo, se alzó con el título femenino de Miami por segunda edición seguida cuando Bianca Andreescu se retiró en la final por una lesión en el pie al ir perdiendo 6-3, 4-0.