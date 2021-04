Tras vencer el Cáncer colón, Trey Mancini retornó a las Grandes Ligas

Joe Trezza / MLB.Com

Boston, EEUU

A lo largo de su año fuera del campo luchando y superando el cáncer de colon en etapa 3, Trey Mancini dijo constantemente que no consideraría su regreso completo hasta el Día Inaugural. No sería solo la sensación del bate en su mano o los picos debajo de sus pies lo que lo haría sentir real de nuevo, ni el zumbido de un calentador chisporroteando a través de la zona. Para que el regreso cuente, los juegos también debían hacerlo. Fue por eso que el toletero de los O había marcado el viernes con un círculo en su calendario durante gran parte de 2020, y durante su primavera emocional y exitosa.

Fue con eso como telón de fondo que Mancini marcó su regreso oficial al campo en la victoria del viernes por 3-0 sobre los Medias Rojas en Fenway Park, llegando a la base dos veces en cuatro apariciones en el plato en su primer juego de temporada regular desde el 29 de septiembre de 2019. Mancini recibió una cálida ovación del público del Fenway con un 12 por ciento de capacidad durante las presentaciones iniciales, un abrazo de Xander Bogaerts en la primera base, y luego jugó un papel clave en dos rallies finales de los Orioles cuando prevalecieron detrás de las siete entradas en blanco de John Means.

"Fue realmente especial", dijo Means. "Es un gran jugador, un gran compañero de equipo. Y verlo de regreso después de todo lo que ha pasado, es increíble. Y va a tener una gran temporada. No puedo esperar".

En total, fue un retorno catártico y triunfante que Mancini llamó "surrealista".

"Me recordó mucho a mi debut en la MLB en términos de cómo fue el día", dijo Mancini. "Hay muchos nervios y emociones que acompañan al día, luego, una vez que comenzó el juego, todo se fue".

Tomando sus primeros dos turnos al bate contra el lanzador derecho Nathan Eovaldi, Mancini conectó un roletazo en dobles jugadas tanto en la primera como en la tercera entrada. Su fortuna cambió en el sexto después de que Eovaldi fuera retirado por Matt Andriese, contra quien Mancini trabajó un boleto y luego anotó con el doblete ganador del juego de Ryan Mouncastle. Mancini conectó sencillo en su último turno al bate, logrando un hit en el cuadro contra Josh Taylor.

En el medio, muchos se tomaron un momento o dos para reconocer lo que pasó Mancini para simplemente volver al campo. Además del abrazo de Bogaerts, los gestos vinieron del receptor de los Medias Rojas Christian Vázquez cuando Mancini se acercó al plato y Rafael Devers en las bases.

"Fue realmente elegante y realmente significó mucho para mí", dijo Mancini. “Todos jugamos unos contra otros 19 veces al año en esta división, pero todos nos tenemos un gran respeto mutuo y sabes que deseamos lo mejor para todos los que juegan este deporte. Jugué contra estos muchachos durante años y años y llegas a conocerlos... Todos nos tenemos un gran respeto”.

Mancini también dijo que escuchó de varios fanáticos mientras estaba en el círculo en cubierta, uno de los cuales le dijo que su hermana está luchando contra el cáncer de colon.

"Dijo que significaba mucho para mí volver a jugar", dijo Mancini. “Interacciones como esa son geniales. Todos en Fenway fueron geniales hoy”.

Esas interacciones probablemente también fueron una vista previa de lo que le espera a Mancini durante todo el año, mientras recorre el circuito de las Grandes Ligas con una historia que ya ha inspirado a muchos tanto dentro como fuera del juego. Y está feliz de complacerlo. Incluso antes de completar seis meses de tratamientos de quimioterapia en septiembre, Mancini habló a menudo sobre su deseo de aumentar la conciencia sobre el cáncer de colon, ayudando a recaudar $ 80,000 para la causa el verano pasado y alentando rutinariamente a otros a someterse a exámenes de detección tempranos.

Esos esfuerzos continúan. Mancini volvió a contar su historia innumerables veces y con gran detalle esta primavera, tanto a los reporteros que conoce bien como a los medios nacionales como el programa Today de NBC, que rara vez incursiona en la cobertura del béisbol. ¿Su objetivo? Llegar e inspirar, sabiendo el poder que tiene su perseverancia y resistencia para impactar a los demás. También sabía que significaría menos sin volver al béisbol, volver al jugador que era antes de que el cáncer lo obligara a pasar un año fuera para vencerlo.

Después de un año lleno de hitos, el viernes fue el más importante hasta la fecha. Y otro pasó para dejar atrás el 2020.

"Este fue el Día Inaugural más especial, incluso más que mi debut en la MLB", dijo Mancini. “Cuando me enteré del cáncer, pensé que nunca volvería a jugar béisbol. Me aseguré de empaparme de todo el día de hoy sin importar lo que sucediera, y realmente aprecio hacer esto para ganarme la vida. Nunca voy a dar eso por sentado. El hecho de que me haya alejado un año del diagnóstico y haya pasado por seis meses de quimioterapia, muchas cosas pasaron por mi mente hoy: días en que no podía levantarme de la cama, días en que estaba encorvado sobre el inodoro enfermo, era vale la pena estar de vuelta aquí y allá con los chicos. Es algo que no puedo describir”.