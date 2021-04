Rockies aprovechan jonrón anulado contra Dodgers; Cabrera conecta HR 488

AP

DENVER (AP)- - En una tarde en la que se invalidó un jonrón de Cody Bellinger por un error en el corrido de bases, los Rockies de Colorado se basaron en batazos cortos y pifias para derrotar el jueves 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles, monarcas de la última Serie Mundial.

Los Rockies anotaron gracias a un squeeze play, dos lanzamientos descontrolados, un rodado de out, un error y tres sencillos productores.

Colorado inauguró la campaña con el pie derecho frente a Clayton Kershaw (0-1) y los Dodgers, que han monopolizado los títulos del Oeste de la Liga Nacional y ostentaron una foja de 22-7 sobre los Rockies en las dos temporadas anteriores.

El relevista Chi Chi González se llevó la victoria al tolerar tres carreras en dos innings. Daniel Bard tuvo una labor endeble en el noveno inning pero retiró a Mookie Betts mediante una línea con las bases llenas para lograr el salvamento ante 20.570 fanáticos que pudieron ingresar en el Coors Field.

Colorado no inauguraba una campaña como local desde 2011.

El venezolano Germán Márquez aceptó seis hits, entregó seis boletos y aceptó una carrera en cuatro entradas.

Bellinger pareció conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning. La pelota golpeó el guante del jardinero dominicano Raimel Tapia y se fue del otro lado de la valla.

Justin Turner estaba en primera y pensó que Tapia había hecho la atrapada, así que retrocedió hacia la almohadilla. Bellinger lo rebasó y los umpires marcaron out.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Edwin Ríos de 1-0; por los Rockies, el dominicano Tapia de 5-1 con dos impulsadas. Los venezolanos Elías Díaz de 4-1, Márquez de 1-0, Yonathan Daza de 1-0.

TRIGRES 3, INDIOS 1

DETROIT (AP)- - Miguel Cabrera despachó un jonrón en medio de la nieve en su primer turno de la temporada, y luego se lució con una bonita jugada defensiva en la primera base, para que los Tigres de Detroit derrotasen el jueves 3-2 a los Indios de Cleveland.

Matthew Boyd (1-0) superó a Shane Bieber, el reinante Cy Young de la Liga Americana, y los Tigres ganaron al recibir público en el estadio Comerica Park.

La temperatura al inicio del juego fue de cero grados centígrados (32 F), con la nieve arreciando cuando el venezolano Cabrera conectó el jonrón número 488 de su carrera.

Bieber (0-1) toleró dos carreras mediante el cuadrangular de Cabrera en el primer acto, y otra en el segundo. El abridor terminó con 12 ponches en seis episodios.

Roberto Pérez disparó un jonrón de dos carreras ante Gregory Soto en el noveno, pero el relevista dominicano pudo sacar los tres outs para el salvado. AJ Hinch se acreditó su primera victoria como piloto de los Tigres.

Con 37 años, Cabrera puede alcanzar los 500 jonrones y los 3.000 hits esta temporada.

RAYS 1, MARLINS 0

MIAMI (AP)- - Austin Meadows disparó un jonrón cuando había dos outs de la octava entrada, y ello bastó para que los Rays de Tampa Bay, monarcas reinantes de la Liga Americana, inauguraran la campaña superando el jueves 1-0 a los Marlins de Miami.

Meadows —quien bateó 33 cuadrangulares por los Rays hace un par de años pero consiguió sólo cuatro en 36 duelos de la temporada pasada— encontró un lanzamiento del relevista dominicano Yimi García (0-1) y envió la pelota por encima de la señal de 387 pies en el muro, entre el jardín izquierdo y el central.

Ryan Thompson (1-0), el segundo de cuatro lanzadores de los Rays, resolvió el séptimo episodio para llevarse la victoria. El dominicano Diego Castillo dio trámite perfecto al noveno capítulo y se acreditó el salvamento.

El venezolano Jesús Aguilar logró dos de los tres inatrapables de Miami. Conectó un elevado hacia la franja de advertencia del bosque izquierdo, cuando había un out de la novena entrada.

Pero eso fue lo más cerca que estuvieron los Marlins de anotar

Los abridores —el dominicano Sandy Alcántara por Miami y Tyler Glasnow por los Rays— libraron un estupendo duelo en actuaciones respectivas de seis innings.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 4-1, Yandy Díaz de 3-0. Los dominicanos Willy Adames de 4-1, Manuel Margot de 2-0.

Por los Marlins, los dominicanos Starling Marte de 4-0, Alcántara de 1-0, Magneuris Sierra de 1-0. Los venezolanos Aguilar de 4-2, Miguel Rojas de 3-0. El colombiano Jorge Alfaro de 3-1.

ASTROS 8, ATLETICOS 1

OAKLAND, California, EE.UU. (AP)- - Zack Greinke lanzó seis innings sin admitir anotaciones, Michael Brantley y Alex Bregman sacudieron jonrones consecutivos en el octavo y los Astros de Houston silenciaron a una grada hostil el jueves al arrollar 8-1 a los Atléticos de Oakland, campeones vigentes de la División Oeste de la Liga Americana.

Los aficionados de los Atléticos tuvieron que esperar un año más para poder abuchear a los Astros, que debían jugar allí su primer partido como visitantes en una temporada pasada que quedó reducida por la pandemia del coronavirus, allí. El escándalo del robo de señas de Houston fue destapado por el derecho de Oakland Mike Fiers contra su antiguo club, y muchos de los espectadores gritaron “¡Tramposos!”.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue cuando el puertorriqueño Carlos Correa fue alcanzado por una recta de Chris Bassitt en el cuarto episodio. Con un corredor en posición de anotar, no pareció ser intencionado.

Respaldado por un doble de dos carreras del cubano Yordan Álvarez, Greinke (1-0) admitió tres hits, abanicó a cuatro y no concedió boletos para los Astros, que batieron su récord con su novena victoria consecutiva en el primer juego de la temporada.

REALES 14, RANGERS 10

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP)- - Michael A. Taylor disparó un jonrón, produjo tres carreras y sacó a dos corredores en el plato mediante sus tiros desde el jardín central, para que los Reales de Kansas City vencieran el jueves 14-10 a los Rangers de Texas.

El encuentro inaugural de la campaña para ambos equipos resultó un explosivo duelo de bateo.

Cada club anotó cinco veces en la primera entrada de un partido que duró 4 horas y 26 minutos. Los primeros siete bateadores de los Rangers se embasaron, gracias a seis hits y un boleto.

Kansas City respondió con ayuda de vuelacercas del cubano Jorge Soler y de Whit Merrifield.

Por los Rangers, el dominicano Leody Taveras de 5-0; por los Reales, los dominicanos Carlos Santana de 3-1 con dos anotadas y una empujada, Hanser Alberto de 1-0. El venezolano Salvador Pérez de 4-0 con dos anotadas y una remolcada. El cubano Soler de 2-2 con dos anotadas y dos producidas.

PADRES 8, D-BACKS 7

SAN DIEGO (AP)- - Eric Hosmer conectó tres imparables, incluido un jonrón, para producir tres carreras en un enloquecido juego inaugural de la campaña, que los Padres de San Diego ganaron el jueves 8-7 a los Diamondbacks de Arizona.

El boricua Víctor Caratini, recién llegado a San Diego, impulsó también tres carreras.

Los Padres permitieron cuatro batazos largos en el quinto inning, durante el cual dilapidaron una ventaja de cinco anotaciones, pero terminaron ganando el juego inaugural de una de las campañas en la que más expectativas han generado en su historia.

Jake Croneworth bateó un triple en el comienzo de la séptima entrada frente a Alex Young (0-1) y anotó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio de Jurickson Profar frente a 8.773 aficionados, el 20% de la capacidad del Petco Park, como lo permiten los lineamientos locales por el coronavirus.

Emilio Pagán (1-0) lanzó una entrada para cosechar el triunfo y el recién llegado Mark Melancon ofreció una actuación perfecta en la novena con siete lanzamientos para el salvamento.

El dominicano Ketel Marte, de Arizona, totalizó cuatro hits, incluyendo uno de los cuatro cuadrangulares de Arizona en una desenfrenada quinta entrada de seis carreras que salvó a Madison Bumgarner de lo que hubiera sido su tercera derrota seguida en un duelo inaugural ante San Diego.

El venezolano Asdrúbal Cabrera, el bateador emergente Tim Locastro y Stephen Vogt también lograron cuadrangulares para los D-backs en la quinta, lo cual le costó la decisión a Yu Darvish en su debut con los Padres.

San Diego tenía ventaja de 6-1 frente a Bumgarner después de cuatro entradas.

Por los Diamondbacks, el dominicano Marte de 5-4 con dos anotadas y una empujada. Los venezolanos David Peralta de 5-0, Asdrúbal Cabrera de 5-2 con una anotada y tres impulsadas, Eduardo Escobar de 4-0 con una anotada.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una anotada, Manny Machado de 5-0. El puertorriqueño Caratini de 4-2 con tres impulsadas.

PIRATAS 5, CACHORROS 3

CHICAGO (AP)- - Ke’Bryan Hayes conectó un jonrón de dos carreras y los relevistas de Pittsburgh lucieron dominantes con una faena de dos imparables, para que los Piratas vencieran 5-3 a los Cachorros de Chicago el jueves, en una fría jornada inaugural de la campaña.

La temperatura en el Wrigley Field a la hora en que inició el juego era de 36 grados Fahrenheit (2 celsius), y las banderas del viejo parque se agitaron violentamente por el viento que sopló prácticamente durante toda la tarde soleada.

Unos 10.343 fanáticos, vestidos con chaquetas invernales, sudaderas y gorras, aprovecharon la posibilidad de volver al Wrigley, del que los marginó la pandemia durante todo el año pasado.

Seis relevistas se combinaron para lanzar pelota de una carrera a lo largo de seis innings: Duane Underwood Jr., Clay Holmes, Sam Howard (1-0), David Bednar y Chris Stratton laboraron un inning cada uno antes de que el dominicano Richard Rodríguez finalizara el trabajo para acreditarse el salvamento.

CARDENALES 11, ROJOS 6

CINCINNATI (AP)- - Paul Goldschmidt y el nuevo integrante Nolan Arenado se combinaron para aportar seis hits en una alineación reforzada de los Cardenales de San Luis, que doblegaron el jueves 11-6 a los Rojos de Cincinnati.

Durante una fría jornada inaugural de la campaña, los Cardenales vapulearon al dominicano Luis Castillo con seis carreras en la primera entrada.

En medio de algunas nevadas y bajo una temperatura de 37 grados Fahrenheit (3 celsius), los Cardenales anotaron todas sus carreras en los primeros cuatro actos. Dylan Carlson bateó un jonrón de tres carreras y Tyler O’Neill disparó un garrotazo de dos anotaciones.