Los Nets pierden a Harden, pero suben al primer lugar

AP

NUEVA YORK

Es cierto que los Nets de Brooklyn se quedaron atrás por 18 puntos en menos de cinco minutos.

Al final de la noche, estaban en la cima de la Conferencia Este.

Kyrie Irving sumó 31 puntos y 12 asistencias, el máximo de la temporada, y los Nets se sobrepusieron a la derrota de James Harden para vencer a los Houston Rockets 120-108 el miércoles por la noche y pasar al primer lugar en el Este.

Harden se quedó fuera del último cuarto contra su ex equipo con tensión en el tendón de la corva derecho, terminando con 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Los Nets armaron la carrera fundamental sin él, anotando 12 seguidos a la mitad del período final para convertir un déficit de seis puntos en una ventaja de 107-101.

El entrenador Steve Nash dijo que los Nets verán cómo se siente Harden el jueves antes de su partido contra Charlotte, pero confiaba en que el escolta All-Star no tuvo una lesión a largo plazo. Brooklyn ha estado sin Kevin Durant desde mediados de febrero debido a su propia distensión en el tendón de la corva.

“Cada vez que alguien cae es muy preocupante”, dijo Irving. "Cada vez que alguien no juega, definitivamente tenemos que tener esa mentalidad de que todavía vamos a jugar a un nivel muy alto".

Joe Harris agregó 28 puntos para los Nets, que ni siquiera lideraron hasta el último medio minuto del tercer cuarto, pero emergieron con su victoria 19 en 22 juegos, mejorando a 26-9 desde que adquirieron a Harden de Houston el 14 de enero. .

Con 33-15, están medio juego por delante de Filadelfia en la cima del Este. Es lo último que los Nets han liderado en el Este desde que tenían 49-31 el 13 de abril de 2003, según Elias Sports Bureau.

Kevin Porter Jr. anotó 20 puntos para los Rockets, quienes recuperaron a Christian Wood después de perderse los dos juegos anteriores debido a una lesión y enfermedad, pero no contaron con John Wall debido a una lesión en la rodilla.

Danuel House Jr. agregó 18 puntos y Wood 14, pero se señaló a sí mismo después de tomar solo tres tiros en el período final.

"El cuarto cuarto nos estancamos y si voy a ser ese tipo de franquicia, ese líder que sé que puedo ser, tengo que liderar a mi equipo en el cuarto", dijo Wood. "Tengo que ser mejor".

Nash dijo antes del partido que su equipo había estado plano últimamente y su nivel de juego había bajado, y nada cambió en los primeros minutos.

Los Rockets saltaron a una ventaja de 24-6, con un inicio de 8 de 9 que incluyó anotaciones en los cinco intentos de 3 puntos. Apenas se enfriaron el resto del trimestre, yendo 15 de 19 (79%) y tomando una ventaja de 42-29.

“Lo hablamos. Aceptaron el desafío y eso es lo que importa. Puedes hablar hasta que te pongas triste, si no aceptan el desafío, no importa ”, dijo Nash. "Así que nuestros muchachos estaban orgullosos y se respetaban mutuamente y salieron a competir y fueron increíbles en la segunda mitad".

Brooklyn finalmente sostuvo una buena racha con una carrera de 12-0 en el tercero que redujo un déficit de 13 puntos a 82-81 y Houston entró en el cuarto por uno.

CONSEJOS

Rockets: Houston usó su alineación inicial número 32 en 47 juegos. ... Wall tuvo problemas para disparar 7 de 26 en sus últimos dos juegos y no hizo ejercicio el martes debido a su dolor de rodilla. Los Rockets enumeraron la lesión como un derrame de rodilla izquierda y se desconoce si lo mantendrá fuera por más tiempo. "Aún queda algo por ver en cuanto al próximo paso o cuánto tiempo será", dijo el entrenador Stephen Silas. "Ojalá sea esta noche y juegue en Boston".

Redes: Brooklyn terminó 11-2 en marzo, empatando su récord en febrero de 2004 como el mejor en la historia de la franquicia con un mínimo de 10 juegos jugados. ... Blake Griffin tuvo 11 puntos.

TOMANDO SUS DISPAROS

El escolta de los Rockets, Ben McLemore, publicó una foto de sí mismo el martes después de recibir una vacuna contra el coronavirus , con la leyenda “¡¡Dosis # 1 !! En el camino hacia la normalidad ”. Silas dijo que las vacunas se pusieron a disposición de los empleados, jugadores y personal de los Rockets el martes, y que el equipo tuvo previamente una llamada de información con la NBA para responder sus preguntas sobre las vacunas.

“Dependía de cada individuo tomar la decisión de si querían hacerlo o no, pero estábamos en pleno apoyo como organización de cualquier manera”, dijo Silas.

HASTA LA PRÓXIMA

Rockets: visita Boston el viernes.

Nets: recibe a Charlotte el jueves.