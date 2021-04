Manfred espera plena capacidad para el verano

AP

NUEVA YORK

Los fanáticos regresan a los estadios de las Grandes Ligas para los partidos inaugurales el jueves en medio de restricciones de asistencia pandémica en la mayoría de los lugares, y el comisionado de béisbol Rob Manfred puede imaginar estadios llenos a mitad de temporada.

La capacidad se limitará a aproximadamente el 12% al comienzo de la temporada en Boston y Washington. Doce equipos están al 20%, Colorado al 43% y Houston al 50%. El único equipo más alto es Texas, al 100%.

"Espero que para mediados del verano tengamos estadios sin restricciones y que tengamos acceso completo para los fanáticos", dijo Manfred el miércoles durante una entrevista con The Associated Press.

La temporada regular acortada del año pasado se jugó completamente sin fanáticos, a quienes se les permitió regresar solo para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial, y luego, en números limitados para juegos, se trasladaron a un sitio neutral en Arlington, Texas.

“Para la mayoría de los clubes, este será otro año de pérdidas significativas. No serán los $ 2.5 a $ 3 mil millones que teníamos el año pasado, pero habrá pérdidas significativas si continuamos en la modalidad en la que no tenemos fanáticos completos ”, dijo Manfred. "Los clubes han hecho un gran trabajo al trabajar con las instituciones financieras con las que tenían relaciones en términos de asegurar la liquidez".

Manfred cree que la mayoría de los jugadores podrían vacunarse contra COVID-19 a mediados de mayo. Los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston dijeron el lunes que a sus jugadores se les ofrecerán vacunas antes de los primeros partidos, y los Gigantes de San Francisco dijeron que algunos de sus jugadores ya habían recibido vacunas.

"Estoy contento de haber llegado aquí", dijo Manfred. “Creo que los jugadores y la gente del club hicieron un gran trabajo durante los entrenamientos de primavera, una continuación de lo que hicieron el año pasado. Y solo espero que podamos jugar una temporada que parece normal ”.

Cree que los fanáticos anhelan regresar a los estadios.

"Veo esta temporada como una gran oportunidad para el béisbol", dijo. “Somos un deporte al aire libre. Creo que es seguro o más seguro ir a actividades al aire libre. Todo el mundo parece estar de acuerdo en eso. Y creo que hay una demanda reprimida de productos de entretenimiento, y haremos todo lo posible para aprovechar la mejor oportunidad para aprovechar eso ".

MLB propuso en enero retrasar el inicio de la temporada hasta el 28 de abril y recortar el calendario de cada equipo de 162 juegos a 154, pero con paga completa. La asociación de jugadores rechazó la oferta.

"Creo que jugar al máximo durante el período de tiempo normal, brindándonos la mayor flexibilidad posible en el horario en caso de que haya contratiempos, relacionados con el clima o de otro tipo, es beneficioso en el contexto de la experiencia del año pasado", dijo el director sindical Tony Clark dijo en una entrevista separada con la AP.

El plan de MLB habría incluido al bateador designado en la Liga Nacional por segundo año consecutivo y habría expandido los playoffs de 10 equipos a 14 después de permitir que 16 lo lograran después de la temporada acortada de 60 juegos del año pasado.

“Mi única decepción es que creo que nuestra investigación sugiere que a nuestros fans les gusta el formato expandido. Y, obviamente, nuestro objetivo es entregar el producto que nuestros fanáticos quieren ver ”, dijo Manfred.

Manfred y Clark comenzaron a discutir la posibilidad de trasladar el Juego de Estrellas de Atlanta este julio debido a la preocupación por la legislación adoptada en Georgia que restringe los derechos de voto.

“Quería tener una conversación. Entiendo completamente por qué Tony querría tener una conversación sobre este tema. De hecho, hemos tenido un tipo de conversación preliminar, y habrá conversaciones más sustantivas sobre eso ”, dijo Manfred. "Estoy hablando con varios distritos electorales dentro del juego y simplemente no voy más allá de eso en términos de lo que consideraría o no consideraría".

Manfred espera una serie de anuncios este verano en los sitios All-Star para 2023-25. Los Ángeles será la sede en 2022 después de que la pandemia provocara la cancelación del Juego de Estrellas del año pasado en el Dodger Stadium.

Es probable que la negociación comience esta primavera sobre un acuerdo laboral que reemplace el que expira el 1 de diciembre. Es probable que el bateador designado y los playoffs ampliados sean un problema junto con las preocupaciones del sindicato sobre el supuesto hundimiento por la reconstrucción de equipos y la manipulación del tiempo de servicio que puede retrasar elegibilidad para arbitraje y agencia libre.

Los equipos mantener el tiempo de las convocatorias es su única prerrogativa. Un árbitro negó la queja del sindicato en nombre del tercera base de los Cachorros, Kris Bryant, y dictaminó en su caso que no había evidencia de manipulación, sin decidir el problema general.

“Los jugadores creen que el establecimiento de un entorno más competitivo impulsará el crecimiento de la industria y que el crecimiento de la industria beneficiará a todos (aficionados, jugadores propietarios) creen que tener clubes incentivados para competir y triunfar en lugar de recompensarlos por perder repetidamente es beneficioso para la industria”, dijo Clark. “Creemos en hacer ajustes al sistema para que los jugadores más jóvenes que están produciendo y aumentando el valor de sus clubes reciban una compensación más justa por ello. Y creemos que muchos de los ajustes asociados con esas piezas móviles ayudarán a restaurar mercados de agentes libres significativos para jugadores experimentados y veteranos ".

El uso de video en el juego se ha restaurado esta temporada, en los iPads de los equipos con las señales del receptor no visibles. Fue prohibido el año pasado como consecuencia del escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, con los televisores de la casa club apagados para desalentar las reuniones durante la pandemia.

“Los clubes podrían vivir con o sin video en el juego siempre que sea un campo de juego parejo”, dijo Manfred. "Nuestro esfuerzo y gasto para restaurar el video del juego fue realmente ofrecer algo que algún segmento de la población de jugadores pensaba que era importante para ellos".