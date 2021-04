Multitudes de regreso el día de la inauguración, Cole comienza la temporada

AP

Un vistazo a lo que está sucediendo en las Grandes Ligas el jueves:

DÍA DE LA INAUGURACIÓN

Desde Fenway Park hasta Petco Park, los estadios de béisbol volverán a estar llenos de fanáticos reales, en lugar del ruido de la multitud, cuando Fernando Tatis Jr., Randy Arozarena, Juan Soto, Mookie Betts y los MVP José Abreu y Freddie Freeman salgan al plato en día de la inauguración.

Los 30 equipos están programados para estar en acción, con Gerrit Cole listo para lanzar el primer lanzamiento de la temporada contra Toronto en el Yankee Stadium. Clayton Kershaw comienza para el campeón de la Serie Mundial Los Angeles Dodgers en Colorado, el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana Shane Bieber va por Cleveland en Detroit, el recién llegado de San Diego Yu Darvish se enfrenta a Arizona y el enfrentamiento en Washington es de máximo esfuerzo: Jacob deGrom de los Mets vs Max Scherzer de los Nats, la pareja combinada para ganar cinco trofeos Cy Young.

Un año después de que no se permitieran fanáticos durante la temporada de 60 juegos acortada por virus, todos los estadios están abiertos, en diversos grados, ya que los equipos se adhieren a los protocolos del coronavirus.

"Pasar de cero a cualquier cosa iba a ser divertido, especialmente para los jugadores", dijo el mánager de Cleveland, Terry Francona, durante los entrenamientos de primavera.

PRUEBAS TEMPRANAS

Los Washington Nationals estarán escasos de personal debido a una prueba de coronavirus positiva por segundo partido inaugural consecutivo.

Después de que Juan Soto estuvo fuera de juego el día del primer juego de Washington el verano pasado, cinco jugadores de los Nacionales se perderán el juego del jueves por la noche contra los Mets, uno debido a una prueba positiva, los otros debido al rastreo de contactos. El gerente general Mike Rizzo no reveló quiénes eran los cinco jugadores, y la única certeza a partir del miércoles por la noche era que el abridor de la jornada inaugural Max Scherzer no era uno de ellos. El diestro dijo a los periodistas que no estaba en el vuelo del equipo donde se produjo el contacto cercano.

El resultado positivo provino de una prueba realizada el lunes, mientras los Nacionales todavía estaban en Florida para el entrenamiento de primavera. La noticia de la prueba llegó poco después de la 1 am del miércoles, después de que el equipo ya había viajado a casa a la capital del país, dijo Rizzo. Se identificó que cuatro jugadores y un miembro del personal tenían un contacto cercano con esa persona en el camino a Washington. Los Nacionales no dieron positivo a ningún jugador durante los entrenamientos de primavera antes de eso.

ACE ALTO

Hace una década, cuando eran compañeros de equipo en la escuela secundaria en Harvard-Westlake en Los Ángeles, los lanzadores Lucas Giolito, Jack Flaherty y Max Fried probablemente solo esperaban tener la oportunidad de llegar a las mayores. ¿Imaginando lo que va a pasar? Ahora eso hubiera parecido bastante inverosímil.

Pero en un momento de probabilidades, los tres están programados para comenzar el día de la inauguración.

Fried está programado para ir primero, lanzando para los Bravos de Atlanta en Filadelfia. Flaherty es el siguiente, comenzando por los Cardenales de San Luis en Cincinnati. Giolito cierra el trío, comenzando por los Medias Blancas de Chicago en Anaheim contra Mike Trout, Shohei Ohtani y los Angelinos.

"Eso es una locura", dijo Fried hace una semana. “Estoy muy feliz, muy emocionado por esos muchachos. Trabajaron muy duro para ponerse en esa posición. Lanzar el mismo día que esos muchachos es genial ".

MITTS Y MITTENS

Nolan Arenado, Kris Bryant y Miguel Cabrera llevarán guantes el día inaugural. También podrían hacerlo los fanáticos que los verán en persona.

El comienzo de la temporada siempre puede ser complicado en lo que respecta al clima. Eso es cierto nuevamente este año, con temperaturas frías en la cubierta en algunos lugares.

Se predice que será en los años 30 con ráfagas de viento cuando los Piratas se enfrenten a Bryant y los Cachorros de Chicago en Wrigley Field. También podría estar en los 30 superiores en Cincinnati, donde Arenado y los Cardinals juegan contra los Rojos, y en Detroit, donde Cabrera y los Tigres reciben a Cleveland.