Tarjetas NBA obtienen $ 305 millones en fondos

AP

SILVER SPRING, Maryland

La empresa canadiense de tecnología blockchain Dapper Labs ha obtenido 305 millones de dólares en fondos privados, algunos de ellos de jugadores actuales y anteriores de la NBA, incluido Michael Jordan, para ampliar su sitio virtual de tarjetas comerciales de la NBA, dijo la compañía. Martes.

Dapper, con sede en Vancouver, Columbia Británica, dice que NBA Top Shot ha recaudado 500 millones de dólares en ventas y ha registrado más de 800.000 cuentas desde que comenzó su fase de prueba beta pública en octubre.

Las tarjetas virtuales vienen en forma de un cubo digital flotante que incluye un video destacado de un jugador de la NBA y vienen con un token no fungible, respaldado por tecnología blockchain , que certifica su autenticidad y escasez. Un punto culminante de las volcadas de LeBron James se vendió por $ 210,000 recientemente, pero las tarjetas más comunes a menudo se pueden obtener por menos de $ 10.

Además de la NBA, los socios de Dapper incluyen Warner Music Group, Ubisoft y UFC. La compañía dice que la nueva ronda de financiación la ayudará a expandir sus productos NFT y blockchain a una amplia gama de negocios.

“We want to bring the same magic to other sports leagues as well as help other entertainment studios and independent creators find their own approaches in exploring open platforms,” said Dapper Labs CEO Roham Gharegozlou.

The most recent round of funding was led by New York-based private equity firm Coatue Management and brings Dapper’s total capital raised to $357 million.

Current players listed as investors in Dapper include Kevin Durant, Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie and Klay Thompson. The company also says some current and former NFL and MLB players have put money in, as well as the rapper 2 Chainz.