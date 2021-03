Gerente pionera de los Marlins: 'El fracaso no es una opción para mí'

AP

MIAMI

Todo gerente general de béisbol necesita ganar, especialmente la primera mujer gerente general.

Kim Ng lo sabe. Pasó años golpeándose la cabeza contra el techo de cristal de los deportes, hasta que los Marlins de Miami la contrataron en octubre como gerente general. En su conferencia de prensa introductoria, dijo que sintió como si le hubieran levantado un peso de 10,000 libras, de un hombro al otro.

“El fracaso no es una opción para mí”, dice Ng.

Derek Jeter lo sabe.

"Bromeo con Kim todo el tiempo", dice el CEO de los Marlins, quien contrató a Ng, "diciendo: 'Solo el tiempo dirá si fue la decisión correcta".

Billie Jean King también lo sabe. La miembro del Salón de la Fama del tenis, ella misma una mujer pionera, aplaude a Ng, pero dijo que el papel viene con presión.

“La parte más difícil para nosotros es que sabes que si no haces un gran trabajo, te matarán y lastimará a los demás que vienen detrás de ti”, dice King. “Cuando eres la primera, no quieres ser la última, eso es lo que piensa toda mujer. Estoy seguro de que Jackie Robinson pensó: 'No quiero ser el último negro' ”.

En otras palabras: Go Marlins. Abren su temporada el jueves con una lista que lleva la impronta de una ejecutiva femenina, y podría ser su mejor equipo en más de una década.

Para Ng, hasta ahora todo va bien. Dejó un puesto ejecutivo en las Grandes Ligas para unirse a los Marlins, la franquicia oprimida durante mucho tiempo en alza desde que el grupo propietario de Jeter asumió el control en 2017. Durante la temporada baja, en medio de las limitaciones del presupuesto perennemente ajustado del equipo, firmó al veterano toletero Adam Duvall y giró acuerdos para renovar el bullpen.

Ahora comienza a llevar la cuenta para los Boys of Summer y para la primera mujer GM en las cuatro principales ligas deportivas profesionales de América del Norte. También es una asiática americana pionera.

Entre los que mejor pueden apreciar el desafío de Ng está su héroe, King, la hija de un ex cazatalentos de Grandes Ligas, hermana de un ex lanzador de Grandes Ligas y copropietaria de los Dodgers de Los Ángeles.

Al visitar el Dodger Stadium poco después de que compró una parte del equipo en octubre pasado, King recordó rápidamente lo que es ser una mujer en un campo de béisbol.

“Había olvidado lo que es una red de viejos”, dice. “Me sentí como si estuviera en los años 50 y volviera a tener 9 años. Como mujer, definitivamente estás en el exterior ".

Ng (pronunciado Ang) ingresó a ese mundo como pasante de los Medias Blancas de Chicago en 1990. Ganó tres anillos de la Serie Mundial mientras pasaba 21 años en las oficinas de los Medias Blancas, Yankees y Dodgers, y pasó los últimos nueve años con MLB como vicepresidente senior.

Jeter, el primer CEO negro del béisbol, se acercó a ella con respecto al trabajo en Miami.

"Todo lo que necesitaba era una oportunidad", dijo Jeter, quien jugaba con los Yankees cuando Ng trabajaba para ellos. “Todos hablaron de lo histórico que fue, pero no tomé esta decisión como histórica. Tomé esta decisión porque fue la mejor decisión para la organización”.

Después de ser contratada, Ng dijo que al menos otros cinco equipos la habían rechazado para un trabajo similar en los últimos 15 años.

"Definitivamente tuve que ganarme el respeto de la gente, y esa es una batalla constante", dice Ng. “El trabajo es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, cuando pones eso encima, a veces es un lastre. Es agravante. Lo que te trae de vuelta a la neutralidad es que o lo resuelves o te vas a casa, y yo nunca quise volver a casa ".

Ng, de 52 años, jugaba al stickball cuando estaba en la escuela primaria en la ciudad de Nueva York y al sóftbol en la Universidad de Chicago. Cuando puso su mirada en una carrera en el béisbol, tuvo una idea de en qué se estaba metiendo.

Ella leyó el éxito de ventas de 1970 "Ball Four", que exponía el mundo de los niños-serán-niños del deporte que no lo es tanto hoy.

"Menos", dice secamente, "pero todavía hay algunos elementos".

Ng navega por ese mundo con lo que el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, describe como "una disposición asombrosa".

“Ella es muy inclusiva, es muy accesible, escucha”, dijo Cashman. “Ella crea una atmósfera de comodidad y trabajo en equipo. La razón por la que ha subido de rango es la forma en que se conecta con todo el mundo".

Ng está casado con Tony Markward, propietario de una empresa de vinos con sede en Oregón. No tiene hijos, aparte de los 250 jugadores de la organización de los Marlins. Markward será parte de la multitud el día de la inauguración, pero pasa gran parte de su tiempo en el Oeste, mientras ella intenta ganar el Este de la Liga Nacional.

A Ng se le recuerda con frecuencia la magnitud de su trabajo, como cuando la hija de 8 años de un amigo llegó a casa de la escuela con un folleto que aclamaba al nuevo gerente general de los Marlins.

Sabe que no es el único símbolo de progreso de las mujeres en el deporte. Ese grupo en crecimiento incluye a la directora de operaciones de los Marlins, Caroline O'Connor, la pateadora de Vanderbilt, Sarah Fuller, la funcionaria del Super Bowl, Sarah Thomas, y la entrenadora asistente de los San Antonio Spurs, Becky Hammon.

Aun así, el camino de Ng es inexplorado y el escrutinio será intenso.

"Ella me preguntó, ¿algún consejo?" Cashman dijo. “El único consejo que le di fue: Win. Esa es la mayor parte de cada una de estas descripciones de puestos ".

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer, pero abril se avecina y Ng sabe que todo gira en torno al futuro.