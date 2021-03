Final Four: ¿Alguien puede vencer a Gonzaga?

AP

No es fácil enterrar a un equipo tan bueno como la USC, y mucho menos en la mitad, no importa lo fácil que lo hizo parecer Gonzaga. De alguna manera, el entrenador Mark Few lo llamó con anticipación.

Mientras todos estaban obsesionados con la ofensiva de hacer llover de los Bulldogs, un reportero tomó el rumbo opuesto. Le preguntó a Few el día antes de su juego contra los troyanos de alto vuelo si su defensa se estaba perdiendo en la confusión. Él respondió como si hubiera estado esperando días para esa pregunta.

"Creo", dijo Few, "hemos tenido algunas actuaciones excelentes, quiero decir, fuera de las listas, y algunas mitades fantásticas".

La defensiva de Gonzaga derribó a uno de esos como un yunque en el No. 6 USC en el concurso Elite Eight del martes por la noche. Michigan, el otro sembrado No. 1 del grupo en acción, jugó una defensa decente contra todos con una camiseta de UCLA excepto el No. 3, Johnny Juzang, y hombre, los hizo pagar.

Los Zags no cometerán ese error cuando se enfrenten a los Bruins en un enfrentamiento de la Final Four el sábado con la oportunidad de extender su temporada perfecta (30-0). Baylor, el otro cabeza de serie que sigue en pie y el mejor asesino de gigantes que queda, juega contra el No. 2 Houston en el otro.

Juzang anotó 14 de los primeros 16 puntos de UCLA y terminó con 28, más de la mitad del total en una victoria por 51-49. Tuvo cinco más que los otros cuatro titulares de los Bruins combinados y el banco tampoco fue de mucha ayuda. Cinco compañeros hicieron solo tres tiros en 34 minutos y aportaron cero puntos al esfuerzo. Sin embargo, eso resultó suficiente después de que Michigan falló sus últimos ocho intentos, incluidos cuatro en los últimos 11 segundos que los habrían puesto por delante.

"Hay una o dos posesiones que pueden ayudarte o lastimarte y para nosotros", como lo expresó caritativamente el entrenador Juwaan Howard, "nos quedamos cortos".

Los Zag en pleno vuelo son algo digno de contemplar. Estaban arriba 7-0 después de solo dos minutos, 15-4 después de cinco y 49-30 en la mitad. Apenas dos minutos después del intermedio, estaba 56-34. El resto de la segunda mitad fue más una formalidad que un juego competitivo. Puntuación final: 85-66.

Si está detectando un patrón aquí, debería estarlo. La mayor parte del tráfico va en una dirección.

Los Zags anotaron adentro, en transición y detrás de la línea de 3 puntos. Son tan agradables a la vista con la pelota en sus manos que es fácil pasar por alto la frecuencia con la que la recuperaron sin una canasta USC hecha. A menos que tuvieras un entrenador asistente registrando pérdidas de balón (siete de sus 10 en total en los primeros 12 minutos), robos, rebotes ofensivos y tiros desesperados que probablemente no fueron una buena idea en primer lugar.

El entrenador de los Trojans, Andy Enfield, tuvo ese colapso al alcance de la mano cuando se sentó para la conferencia de prensa posterior al partido. USC disparó solo el 39% desde el campo, el 27% desde detrás del arco y atrapó una docena de rebotes menos. No necesitaba mirar.

"Fue un poco sorprendente", se encogió de hombros, "porque habíamos estado jugando un gran baloncesto".

También lo ha hecho Baylor, que mostró mucha potencia de fuego y algo del mismo valor en el otro extremo mientras le quitaba los colmillos al número 3 de Arkansas la noche anterior. Los Bears han forzado muchas pérdidas de balón contra tres rivales de torneos anteriores, Wisconsin, Villanova y los Razorbacks (15) antes mencionados, con una reputación de cuidar el balón.

El guardia Davion Mitchell, un serrucho con el balón en las manos, a menudo también termina atrayendo la tarea defensiva más difícil.

"Obviamente, creo que es el mejor defensor del país", dijo el entrenador de Baylor, Scott Drew. Añadió: “Lo llamamos noche libre, porque la gente tiende a tener noches libres con él. Pero es una pesadilla enfrentar la pelota. Y él marca la pauta para nuestra defensa ”.

Gonzaga y Baylor estaban programados para jugar a principios de diciembre antes de que el programa Zags entrara en conflicto con el protocolo COVID-19 del deporte. Ambos estaban en una clase separada del resto del baloncesto universitario en ese momento. Luego, la pelea de Baylor con el virus llegó al final de la temporada, requiriendo una pausa de más de tres semanas.

Después de todo lo demás que los fanáticos resistieron durante esta temporada loca, unos días más podrían finalmente ofrecer un juego de campeonato nacional que valga la pena esperar.