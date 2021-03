Resumen del Corales Punta Cana Resort and Club Championship

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Cuatro veces hemos tenido al PGA Tour en el país, y cada vez sacamos notas 1A. En la edición pasada expresé que había sido la mejor de las tres anteriores, pero entiendo que esta mejoró sustancialmente en cuanto a organización, competencia, condiciones del campo, y además, tuvo “alguito” de público, lo que hizo una gran diferencia.

El tour es muy celoso con observar previsiones contra la pandemia, lo cual fue seguido al pie de la letra por todos los que trabajamos y asistimos al evento. Debo dar todo el crédito a la familia Rainieri y al extraordinario equipo comandado por Manuel Sajour, quien, aparte de sus funciones como Director de Mercadeo del Grupo, también es director del torneo.

Junto a ellos, Jessica Risik y su team de relaciones publicas, y Julio Díaz, superintendente del campo y su crew hicieron quedar muy bien la República Dominicana ante el mundo.

Porque no se trata solo de quedar bien parados con el evento, es también la responsabilidad de proyectar a nivel global que nuestro país es seguro y que atiende las regulaciones a las que nos obliga la pandemia.

Cumplimos, y de que forma. Desde la rueda de prensa el martes, el ProAm el miércoles, el inicio de competencias y el cierre con Joel Dahmen levantando el trofeo, le mostramos el mundo que esta media isla de 48 mil y algo de kilómetros cuadrados puede hacer las cosas al mas alto nivel. Gracias, Grupo Puntacana. ¡Hats Off!

Up and Down.

* Gran cobertura por CDN. De nuevo fuimos aliados oficiales del PGA Tour y Grupo Puntacana, y único medio acreditado en el torneo, lo cual es una tremenda responsabilidad para mi, que llevé ese peso y esa responsabilidad con seis reportes diarios en vivo y pregrabados. Gracias a Cristian Lara (HD), Josué Alcántara, Isaías Figueras y al Big Boss, Frank Camilo, por hacer que todo fluyera, así como a todo el personal del canal que hizo posible que el país tuviera un “inside” que de otra forma no hubiera podido ver. Nos vemos en 2022. * Viento. Las tres ediciones pasadas se ganó con -18 y esta con -12. ¿La diferencia? El ciclón que prevaleció en Corarles. ¡Por fin! * Reconocimiento a los nuestros. Créanme, solamente pegar en el hoyo uno es duro hasta para los mas experimentados, así que, aunque nuestra camada en esta edición no pudo pasar el corte, vaya nuestro respeto para Hiram Silfa, Willy Pumarol, Juan José Guerra, Manuel Relancio, Cledy Córdoba y Rhadamés Peña. * Venga grama. ¿Sabia usted que Corales tiene suficiente grama para hacer un campo y medio “normal”? O sea, que para mantener eso a la altura de un evento PGA, Julio Díaz y sus muchachos deben “sacar de abajo”. ¡Orgulloso de ese azuano! * Público. Aunque hemos aprendido, aun nos falta mucho, especialmente al hablar en un tono alto y en respetar los momentos de tiro. De todas formas, vamos por buen camino. * Felicidades a Luis José Placeres en sus 60. El hombre cumplió años ayer y lo celebró jugando golf junto a un selecto grupo de amigos. * Las ligas activas. Muchos eventos de ligas en sustitución de los torneos que cada año son celebrados en el país, apagados la mayoría por las condiciones actuales. * Amaury Martínez hizo hoyo en uno. Y lo hizo con el “seteo” del PGA el pasado lunes. Hierro 8, 175 yardas, hoyo 2 de Corales. ¡Crack! * Acción del finde. Valero Texas Open (PGA Tour), y ANA Inspiration (LPGA Tour).s. * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com