Horford parado por el equipo de Oklahoma City

Alex Rodríguez

Santo Domingo

La decisión del equipo del Thunder de Oklahoma City de no utilizar por el resto de la temporada a Al Horford parece obedecer a la política de su gerente general de acumular la mayor cantidad de picks posibles en drafts de los próximos años como parte de su plan de reestructuración.

"El equipo no tiene ninguna aspiración en esta temporada y por eso prefiere dar minutos a sus jugadores jóvenes y proteger un activo (Horford) que pueden cambiar para la próxima temporada", dice Odalís Santiago, productor general del programa radial La Voz del Fanático.

Explica que no se aplica el procedimiento de “buy-out” (compra de contrato) porque de esa manera el Thunder no recibiría nada a cambio. A Horford le restan por cobrar 27 millones en la

campaña 2021-22 y 26.5 en el 2022-23 (14.5 de estos garantizados).

En 28 partidos en esta campaña, el centro dominicana promedia 14.2 puntos, 6.7 rebotes y 3.4 asistencias con un 38 por ciento de acierto en sus lances de tres puntos.

"La liga lo permite por la complejidad de las reglas salariales, aunque parezca injusto es un movimiento correcto. Horford paga el precio de haber firmado otro gran contrato (109 millones por 4 años con los Sixers antes de la pasada temporada) que ahora es asumido por el gerente general Sam Presti y a Horford le toca responder. Es el proceso que sigue el equipo para tener opciones y desarrollar superestrellas como los casos de Kevin Durant, James Harden y Russell

Westbrook", afirma el cronista deportivo Iván Ramos, productor del canal de YouTube Basket Global.

Oklahoma City tiene 17 selecciones de primera ronda e igual cantidad de segunda ronda bajo su

control hasta el sorteo de talento del 2027.

"Creo que Oklahoma City lo puso en el mercado y no recibió la retroalimentación positiva. Todavía le restan 53 millones por cobrar lo que lo hace un jugador poco querido en un cambio no por su rendimiento. Va a cumplir 35 años en junio, el Thunder no quiso hacer un “buy-out” y buscó una salida salomónica para protegerlo de una lesión y buscar un cambio en la temporada de receso que no veo muy claro”, considera Julián Suero, productor del programa de televisión Donqueando.

Horford está en su campaña 14 en la NBA que incluye vestir también las camisetas de los Hawks,

Celtics y Sixers. De por vida tiene averages de 13.9 puntos, 8.2 rebotes y 3.3 asistencias, ha asistido a cinco Partidos de Estrellas y en una ocasión estuvo en el segundo equipo Todos Defensa. Otros jugadores veteranos, pero con menor salario que Horford como Trevor Ariza y George Hill fueron cambiados.

Intercambio.

El gerente del Thunder junto a Horford y su agente Jason Glushon trabajarán para hacer un

intercambio a un equipo en el cual encaje a esta altura de su carrera.

Influencia.

El veterano es considerado una buena influencia dentro y fuera de la cancha para los novatos

y por eso le pidieron que permaneciera con ellos.