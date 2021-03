Marileidy Paulino clasifica a los Juegos Olímpicos

AP

BAYAGUANA, Monte Plata

Tras su primera competencia en un año, Marileidy Paulino no pudo tener un regreso más auspicioso como el logrado el pasado sábado en este municipio, en la celebración del Primer Festival de Velocidad Isaac Ogando.

Paulino se convirtió en la primer atleta de campo y pista que consigue el boleto para los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020, que tendrán lugar en la capital japonesa, del 23 de julio al 8 de agosto próximo.

El Festival fue dedicado precisamente al señor Ogando. El certamen tuvo el respaldo del Ministerio de Deportes.

Paulino selló su boleto a las olimpiadas en los 400 metros planos con un tiempo de 50.31, una de las mejores marcas del año.

Ese registro también le permitió conseguir un nuevo récord nacional en la especialidad, dejando atrás la marca anterior de 52.33 vigente desde el 2012 y establecida por la capitaleña Raysa Sánchez, alcanzada el 24 de abril durante un evento internacional celebrado en Colombia.

Paulino, partiendo del carril 2, tuvo una gran salida y al cambio de los primeros 100 metros ya tenía control absoluto de la carrera, dándole la vuelta a la pista con una velocidad que sorprendió hasta a su propio entrenador Yassen Pérez.

“Sabíamos que tenía el potencial para lograr la marca mínima en cualquier momento antes de julio, pero no esperábamos lograrlo en esta prueba, sobre todo por ser el primer evento en más de un año. Lógico, la pandemia no detuvo el ritmo de trabajo y eso ha sido un punto a nuestro favor,” declaró el entrenador cubano.

De su parte, Paulino dijo que pese a la larga ausencia, estaba en condiciones óptimas para tener un buen desempeño, aunque reconoció que no pensó que tendría un resultado tan extraordinario.

Se mostró feliz por conseguir una clasificación directa a los Juegos de Tokio, y no a través del ranking de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) por la acumulación de puntos.

“Es más emocionante todavía. Lo he logrado con un excelente registro, no ha sido una clasificación con la marca mínima exigida por la IAF, que es de 51.22”, explicó la nativa de Nizao, Baní. Anabel Medina y Fiordaliza Cofil, con el mismo tiempo de 52.72, escoltaron a Paulino.

Otras campeonas

En otros resultados de la rama femenina, la vegana Lirangi Alonzo fue la sorpresa del evento ganando los 100 metros lisos, con registro de 11.58. Martha Méndez, de Independencia, arribó en el segundo puesto con 11.88 y Yessi Tejada, de monte Plata, hizo 12.40 para el tercer lugar.

Marisabel Senyú, de La Romana, se coronó en salto alto con marca de 1.75 y Kirsy Marmolejos, del Distrito Nacional, logró plata con 1.60.

Valdez en varones

Christhopher Valdez, de San Cristóbal, ganó los 100 metros masculino con 10.19; seguido por Mayobanex De Óleo, de Barahona y el banilejo José González, con registros de 10.42 y 10.46, respectivamente.

Lidio Féliz, de Bahoruco, dominó los 200 metros con 20.33, escoltado por el sanjuanero Alexander Ogando, 20.54 y el petromacorisano Yohandry Andújar, con 21.27.

Ogando fue el campeón de los 400 metros, corriendo la vuelta completa de la pista en tiempo de 45.09. Féliz corrió para la segunda posición con 45.28 y Yancarlos Martínez, de San Cristóbal, logró el tercer mejor tiempo con 47.14.

Finalmente, Ferdy Agramonte, de San Juan de la Maguana, se coronó en los 800 metros (1:50.61), seguido por el veterano Tyrone Reyes, de Santiago (1:51.11) y Antony Sánchez de España, hizo 1:54.20.

Inauguración

La inauguración del evento, celebrado en el estadio Luguelín Santos del complejo deportivo Isaac Ogando, fue presidida por el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, Gerardo Suero Correa; Antonio -Colin- Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Luis Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional; Manuel -Pantalio- Santana, alcalde de bayaguana, la gobernadora provincial Rafaela Javier Gomera, senador Lenín Valdez y el mayor general Elvis Marcelino Féliz Pérez, presidente del Círculo Deportivo Militar.

Durante la breve ceremonia hablaron Suero Correa, Santana, Acosta y el connotado dirigente deportivo monte platense Issac Ogando, cuya trayectoria fue reconocida con una placa entregada por miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Atletismo.