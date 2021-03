Joel Dahmen es el campeón del Corales Championship PGA Tour 2021

Félix Olivo

Punta Cana



El norteamericano Joel Dahmen es el campeón del Corales Puntacana Resort and Club Championship que se jugó este fin de semana en el campo diseñado por Tom Fazio.

Dahmen inició el día empatado con el boricua Rafa Campos con -10, pero su ronda de 70 versus la de Rafa de 71 golpes fue la diferencia para que Joel tuviera la oportunidad de levantar el trofeo frente una reducida pero calurosa fanaticada que se dio cita en Corales.

"Fue una ronda llena de emociones. Estuve muy concentrado en cada tiro, y en un momento sentí la presión de mis competidores. Finalmente tengo la oportunidad de levantar el trofeo que me da la primera victoria en el PGA Tour y es algo que nada ni nadie me podrá quitar", expresó un muy feliz Dahmen tras su ronda final.

Rafa Campos, favorito de los dominicanos presentes, también nos ofrece palabras en exclusiva. "Me siento feliz de estar tan cerca de conseguir mi sueño, que es ganar en la mejor gira del mundo. Se siente bien saber que tengo el potencial de convertirme en un campeón del Tour y saber que pertenezco a este grupo de talentosos jugadores. Quería el triunfo en Puerto Rico hace unas semanas, y de igual manera lo quería aquí, que es mi segunda patria. Felicito a Joel por su triunfo y agradezco a la fanaticada dominicana por hacerme sentir tan especial todos estos días. Gracias del alma", dijo Rafa a este medio.

"Para nosotros han sido cuatro años de retos. Hoy culminamos una de las semanas más importantes para la promoción del país como gran destino turístico, pues con este evento el mundo ha visto que Republica Dominicana es un país abierto al mundo, y que contempla los protocolos que nos exige esta pandemia. Felicito a nuestro campeón Joel Dahmen, y agradezco a nuestro staff por su gran trabajo y entrega en esta semana", dijo don Frank Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana.



La ceremonia de entrega de trofeo al campeón fue realizada en el green del hoyo 18 de Corales, y contó con la presencia del Señor Rainieri, de Frank Elías Rainieri, VP Senior de Negocios del Grupo Puntacana, y de Stephen Cox, Director Senior de Reglas y Competencias del PGA TOUR.

Con su triunfo, Dahmen obtiene US$540,000.00, 300 puntos de la FEDEX Cup, la tarjeta del PGA Tour para las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, y cupo en los siguientes eventos de la temporada 2020-2021: The RBC Heritage, PGA Championship, Charles Schwab Challenge y The Memorial Tournament y cupos en los siguientes torneos de la temporada 2021-2022: Sentry Tournament of Champions, The American Express, The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, y The RBC Heritage.