Danny Green y 76ers extienden racha perdedora de Lakers

LOS ÁNGELES

Danny Green anotó ocho triples y terminó con 28 puntos frente a su equipo anterior, para que los 76ers de Filadelfia se apuntaran su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 109-101 sobre unos alicaídos Lakers de Los Ángeles.

Seth Curry anotó 19 unidades Tobias Harris agregó 17 por los 76ers, líderes de la Conferencia Este y quienes resistieron el intento de remontada de Los Ángeles.

Filadelfia ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y siete de ocho sin su astro lesionado Joel Embiid.

Green acertó seis triples en los primeros dos cuartos y medio, y añadió un triple decisivo a 30,4 segundos del final en una actuación ofensiva soberbia que raramente ofreció durante su única temporada con los Lakers. El veterano fue titular en 68 partidos de temporada regular y en sus 21 apariciones en playoffs con Los Ángeles, pero sólo promedió 8,0 puntos como especialista en triples y en labores defensivas.

Recibió su anillo de campeón con los Lakers antes del partido, al igual que Dwight Howard, quien luego fue expulsado en el primer periodo.

Los Lakers canjearon a Green en el periodo entre campañas para adquirir a Dennis Schröder, quien aportó 20 puntos y su mayor cantidad de asistencias de la temporada con 11 en la cuarta derrota seguida de Los Ángeles.

Sin sus superestrellas, LeBron James y Anthony Davis, los Lakers se encuentran en su segundo bache de cuatro descalabros en fila desde mediados de febrero.

KINGS 141, WARRIORS 119

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP)- - De’Aaron Fox logró la mejor estadística de su carrera, con 44 puntos, y los Kings de Sacramento trituraron el jueves 141-119 a los Warriors de Golden State.

Fox acertó 16 de 22 disparos y aportó siete asistencias. Continuó así con el notable aumento en su producción que ha tenido en las últimas dos semanas.

El temperamental armador ha rebasado los 40 puntos dos veces en esta temporada y ha alcanzado la treintena en seis de sus últimos 10 compromisos. Promedia 30,7 puntos por duelo durante ese periodo.

Tyrese Haliburton añadió 21 puntos, al atinar seis triples, en tanto que Richaun Holmes sumó 25 unidades y 11 rebotes por los Kings.

CLIPPERS 98, SPURS 85

SAN ANTONIO (AP)- - Reggie Jackson anotó 28 puntos, Paul George aportó 24 unidades y 13 rebotes, y unos diezmados Clippers de Los Ángeles se recuperaron en la segunda mitad para vencer el jueves 98-85 a los Spurs de San Antonio.

DeMar DeRozan sumó 23 puntos y Dejounte Murray agregó 18 para San Antonio, que ha perdido cuatro encuentros consecutivos, incluyendo los primeros tres de una serie de nueve duelos en casa.

Los Spurs intentaban recuperarse tras caer el miércoles ante Los Ángeles por 134-101. No lo lograron, a pesar de que los Clippers no contaron con cinco jugadores clave.

Los Ángeles logró su cuarta victoria consecutiva pese a no contar con Kawhi Leonard, Marcus Morris, Serge Ibaka y Patrick Beverly por lesión. Leonard y Morris fueron descartados apenas dos horas antes del encuentro.

BLAZERS 125, HEAT 122

MIAMI (AP)- - Damian Lillard encestó tres tiros libres a un segundo del final para dar la ventaja definitiva a los Trail Blazers de Portland, quienes sobrevivieron a un final desenfrenado y superaron 125-122 el jueves a un diezmado Heat de Miami.

Lillard recibió una falta de Trevor Ariza en un intento de triple. Los jugadores del Heat realizaron reclamos infructuosos.

Miami no podía parar ya el reloj y nunca recibió el balón para un tiro desesperado después de que su saque fue desviado.

CJ McCollum encestó 21 de sus 35 puntos en el primer periodo para Portland, que obtuvo contribuciones de 22 unidades de Lillard, 20 de Carmelo Anthony y 18 tantos, además de 16 rebotes de Enes Kanter.

KNICKS 106, WIZARDS 102

NUEVA YORK (AP) — Alec Burks anotó 27 puntos, incluidos 15 en el cuarto periodo, y los Knicks de Nueva York se impusieron el jueves 106-102 a los Wizards de Washington para barrer la serie de dos duelos.

RJ Barrett añadió 24 unidades 10 rebotes y cinco asistencias por los Knicks. Immanuel Quickley terminó con 16 tantos.

Dos días después de imponerse por una paliza de 131-113 en un partido que tuvieron controlado, los Knicks estuvieron en desventaja por 17 puntos a la mitad del tercer periodo. No tomaron la ventaja sino hasta el último cuarto.

Ganaron al superar a los Wizards por 39-24 en el periodo final. Barrett atinó un triple y realizó una jugada de tres puntos con 4:45 minutos por disputar.