Noticias de relevancia

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Esta semana que culmina hoy su jornada laboral formal ( aunque ahora se trabaja 24/7), hubo varias noticias de importancia que deseo comentar.

1.- HUGO .- La noticia de Hugo Cabrera nos llegó de repente, como un gran golpe en el estómago y al corazón. Tristeza causó en la comunidad deportiva , sobre todo aquella que compartió y fue testigo de la carrera de Hugo en el baloncesto nacional, y con la selección dominicana.

A Hugo se le califica como el jugador de más talento que ha producido el país, muchos lo tildan de “el mejor”. En él se conjugaba algo que no muchos podían hacer, y es jugar las cinco posiciones, incluso la de “armador” . Aparte de eso, adicionaba su gran entrega al juego, su liderazgo en la cancha y disposición a ganar. Sus restos están siendo velados en Nueva York, serán traídos al país este domingo y el lunes serán expuestos en la Funeraria Blandino, tal vez en el Palacio de los Deportes. El mote de El Inmenso le ajustaba a la perfección.

2.- ESTRELLAS ORIENTALES:- Las Estrellas dieron una doble noticia de gran importancia.

La primera, la salida de Manny Acta de la Gerencia General, lo cual no se esperaba tan pronto pues apenas tenia 2 años en el cargo. En su primer año el equipo no clasificó y Acta enfrentó el lío de cancelar al manager histórico Fernando Tatis, y el pasado torneo clasificaron, perdiendo en su segundo play off. A fin de cuentas, Acta no se entendió con otros ejecutivos del conjunto y la decisión fue dejarlo libre.

El joven Felix Peguero asume la gerencia general, en un ambiente en que todos los clubes de Lidom le dan paso a la juventud. Felix, de 38 años, recibe la oportunidad de demostrar que puede dejar de ser el “Hijo de Pablo”, y eso lo veremos más adelante. Anteriormente, Manny había salido a disgusto de Licey y Aguilas.

3.-¿SE RETIRA? .- La tercera nos llega este miércoles, en una entrevista exclusiva de Edwin Encarnación a Listin Diario. Está en la agencia libre, a los 38 años de edad no ha recibido ninguna oferta, y si se queda en casa este verano –otoño podría marcar el final de su carrera, que le ha aportado 424 jonrones, 1832 hits, 1261 empujadas, en una actuación muy decente.

GRAN PERDIDA: Otra noticia importante, aunque negativa, nos llega este viernes, y es la lesión del jardinero Eloy Jiménez en un tendón del pectoral izquierdo.. Eso sucedió en una jugada contra la verja del left field, el miércoles, intentando capturar una bola que estaba fuera del campo.. Eloy perderá más de 5 meses, un duro golpe para él y para los Medias Blancas de Chicago..El tiene 24 años de edad, y está firmado por 6 años y US$43 millones , por el período 2019-24..En 2019, su primer año completo en liga mayor, tuvo 468 turnos, promedio de .267, 31 jonrones, 79 empujadas…El año pasado , en la campaña de 60 juegos del Covid19, bateó para .296,. 14 jonrones, 41 remolcadas, una gran actuación…Este año es parte de un gran núcleo, que pintaba a los Medias Blancas con potencial para ganar su División. Para Eloy (Gigantes del Cibao aquí),. Este 2021 no será nada bueno.. Hay varios candidatos para tomar su puesto, entre ellos Adam Engel, Nick Williams, Leury García y el veterano Billy Hamilton.

DE INTERES: El lanzador Gio González se retira. Deja el beisbol a los 35 años vencido por las lesiones. En 13 temporadas jugó para Oakland, Washington, Oakland, Medias Blancas, entre otros.Su record general fue de 131-101 en ganados y perdidos, efectividad de 3.70..Su mejor actuación fue en 2012 para Washington con 21-8 y 2.89… . Los Reales de Kansas City tienen record de 14-7 en los entrenamientos, y están cocinando algo. Ayer vencieron 10-1 a Arizona, y tuvieron una sobresaliente actuación de Ervin Santana quien relevó 3 innings, retiró los 9 que enfrentó y ponchó 7. En total, en la primavera Ervin tiene 7 juegos, un inicio, un total de 14 innnings, 11 hits, 14 ponchados y efectividad de 5.14… Alli hay un montón de dominicanos: Seulys Matias , Hanser Alberto, Adalberto Mondesí, Carlos Santana, Kelvin Gutierrez, Erick Mejía…¿Quiénes harán el roster regular?-. Los Bravos de Atlanta anunciaron al zurdo Max Fried como pitcher de inauguración y San Diego al japonés Yu Darvish….

UNA SOCIAL: Ayer, en rueda de prensa, Joe Biden dijo que posiblemente busque la reelección a la presidencia de Estados Unidos en 2024, a los 82 años… Ese mismo año, Luis Abinader tendría 56-57 años, y todavía hay gente preguntándose si buscará la reelección..¿Qué usted opina? Le corresponde hacer el intento por derecho Constitucional ..y por edad. Demasiado joven… Un grupo de empleados cancelados de Obras Públicas está exigiendo el pago de prestaciones. Ayer se presentaron con el pecho afuera..y la barriga, y se veian de lo más simpático.. Lo próximo es ir sin nada de ropa, como la señora aquella frente al Palacio Nacional.. Si a ella le dieron el dinero, ¿qué harán con estos nuevos?.-.