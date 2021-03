Pistons canjean a Delon Wright a los Kings

AP

DETROIT

Los Detroit Pistons acordaron cambiar al escolta Delon Wright a los Sacramento Kings por el escolta Cory Joseph y dos selecciones de segunda ronda, según una persona con conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque el intercambio no había sido anunciado.

Wright, de 6 pies 5 pulgadas, ha promediado 10,4 puntos por partido esta temporada para los Pistons en reconstrucción. Adquirieron al escolta de 28 años en un movimiento de temporada baja. También ha jugado para Dallas, Memphis y Toronto.

Joseph, de 29 años, está promediando 6.6 puntos esta temporada. Ha pasado la última temporada y media con los Kings. Antes de eso, jugó para Indiana, Toronto y San Antonio.