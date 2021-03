Nuggets adquieren al pívot JaVale McGee

AP

DENVER

Los Denver Nuggets traerán de regreso al centro JaVale McGee en un intercambio con los Cleveland Cavaliers, según una persona con conocimiento del trato.

Los Nuggets enviarán al ala-pívot / centro Isaiah Hartenstein a los Cavaliers junto con una selección protegida de segunda ronda en 2023 y otra segunda ronda en el 27. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque el acuerdo no había sido anunciado.

Es la segunda vez que los Nuggets adquieren a McGee en un acuerdo de fecha límite de intercambio. También lo recogieron de los Washington Wizards como parte de un intercambio de tres equipos en 2012.

McGee, de 33 años, promedió ocho puntos y 5.2 rebotes en 15.2 minutos por partido para los Cavs esta temporada. En Denver, McGee será un respaldo del grandote del All-Star Nikola Jokic, quien se insertó en la conversación del Jugador Más Valioso promediando casi un triple-doble (27 puntos, 11.5 rebotes, 8.5 asistencias).

Este puede ser el comienzo de un ajetreado día límite de cambios para los Nuggets, que llegaron a la final de la Conferencia Oeste dentro de la burbuja de la NBA la temporada pasada antes de ser eliminados por el campeón Los Angeles Lakers. Los Nuggets están 26-18 y el quinto lugar en la clasificación.

McGee, tres veces campeón de la NBA con Golden State y Los Ángeles, trae mucha experiencia en los playoffs a los Nuggets.

McGee ha sido invaluable para los Cavs esta temporada, sirviendo no solo como respaldo sino también como mentor del núcleo joven del equipo. También fue su "hombre de la publicidad", liderando sus reuniones previas al juego y, a menudo, saludando a los fanáticos mientras los Cavs tomaban la cancha para calentar.

El de 7 pies ha sido una fuente de energía y optimismo para Cleveland, que comenzó mucho antes de caer en un tobogán. Los Cavs todavía esperan entrar en el play-in.

Con el aumento de las negociaciones comerciales, el equipo decidió dejar descansar a McGee el miércoles por la noche en la victoria de Cleveland en Chicago.

Hartenstein fue contratado como agente libre por los Nuggets en noviembre. Promedió 3.5 puntos y 2.8 rebotes esta temporada en 9.1 minutos por partido.

Uno de sus momentos más importantes con el uniforme de Denver pudo haber sido en Cleveland el mes pasado, e involucró a McGee.

Hartenstein salió en defensa de Michael Porter Jr. luego de que McGee cometiera una falta flagrante y dura sobre el alero de Denver. Hartenstein empujó a McGee, y aunque anotó solo dos puntos, su gesto significó mucho más para sus entrenadores y compañeros de equipo.

"Me encanta el hecho de que Isaiah tenía la espalda de Michael", dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. “Le dije a todo el equipo: 'Alguien debería pagar la (multa por falta) técnica de Isaiah Hartenstein, que no debería salir de su bolsillo'. Alguien más debería pagar eso porque fue una gran jugada de él ".

Con solo 22 años, Hartenstein se une a uno de los equipos más jóvenes de la liga en Cleveland. Los Cavs están en medio de una importante reconstrucción, y aunque probablemente él nunca será titular para ellos, Hartenstein servirá como reserva para Jarrett Allen y jugará minutos que irían a Kevin Love, quien permanece marginado con una pantorrilla severa. tensión.

Allen vino de Brooklyn esta temporada con el contrato de James Harden y rápidamente demostró que puede ser el pívot de los Cavs en los próximos años. Su llegada envió a Drummond a la banca y eventualmente lo llevará a otro equipo a través de un intercambio o una compra.

Mover a McGee podría no ser el último intercambio de los Cavs. El centro Andre Drummond, que no juega desde mediados de febrero, también ha atraído el interés de equipos que buscan a un hombre grande, y los delanteros Cedi Osman y Taurean Prince podrían encontrarse en otra parte.