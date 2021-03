Ningún equipo MLB ha hecho oferta a Edwin Encarnación; se concentra en los negocios

Santo Domingo, RD

Edwin Encarnación tiene 38 años de edad, una buena carrera de Grandes Ligas con 424 jonrones y 1832 hits, y en estos momentos está en la agencia libre.

Pero la noticia a su alrededor es que el hombre, nativo de La Romana, no ha recibido oferta de ninguno de los 30 clubes de liga mayor.

En 2020 jugó para los Medias Blancas de Chicago en contrato de US$12 millones (o la proporción de 37% debido al Covid 19).

Edwin participó en 44 de los 60 juegos de calendario, pegó 10 jonrones, 19 empujadas, y bajo promedio de .157.

Ahora que no tiene ofertas de MLB todavía no piensa en el retiro.

"No, no he pensado sobre eso", dijo Encarnación en una entrevista con Héctor J. Cruz en la Actualidad Deportiva de Listín Diario y toda su plataforma digital.

Encarnación también habla sobre su incursión en los negocios.

El martes, el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para inaugurar los trabajos de un hotel ligado a la cadena Hilton, en La Romana, proyecto en el cual Encarnación es el principal inversionista.