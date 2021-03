El Heat abrirá en abril sección para personas vacunadas

AP

MIAMI

Los fanáticos que estén vacunados tendrán muy pronto su propia sección en la arena para los encuentros del Heat de Miami.

El Heat anunció el martes un plan para reabrir dos secciones en la parte baja, a partir del 1 de abril, cuando reciba a Golden State. Esos asientos se destinarán a los aficionados que hayan recibido la vacuna.

Se trata del primer equipo que da a conocer un plan de esta índole, aunque se cree que otros clubes están trabajando en medidas similares.

Los fanáticos vacunados aún deberán portar mascarillas, pero las reglas de distanciamiento social serán relajadas en esas zonas.

La NBA informó a los equipos la semana pasada que permitiría este tipo de secciones, bajo condiciones específicas y de acuerdo con los lineamientos de salubridad locales y estatales. Si cualquier sección que ofrezca el equipo está a menos de nueve metros de la cancha, los aficionados tendrán que someterse a una prueba de PCR dos días antes y superar un examen de antígenos el día del partido.

“Comenzamos a ver que las cosas están cambiando y dirigiéndose a una dirección más positiva”, recalcó el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Simplemente el ambiente en este edificio. Recuerdo ese primer par de encuentros que tuvimos al inicio del año en el que literalmente no había nadie, fue una experiencia inquietante”.

El Heat dedicará dos secciones a fanáticos completamente vacunados. Los distintos grupos de espectadores serán separados sólo por un asiento. Estas personas ingresarán por una puerta distinta y tendrán que mostrar su tarjeta de vacunación del Centro de Control de Enfermedades o alguna prueba, así como una identificación.

Los fanáticos necesitarán haber estado vacunados completamente 14 días antes para ingresar a esa sección.

En las últimas semanas Miami ha permitido que un pequeño número de aficionados asista a los encuentros, además de contar con perros que detectan el virus en las entradas. El Heat es también uno de cuatro equipos que ha reconocido durante días recientes que algunos jugadores y empleados comenzaron el proceso de vacunación —los otros son Nueva Orleáns, Atlanta y Portland.

El entrenador de los Blazers Terry Stotts indicó el martes que los 13 jugadores recibieron la primera dosis.

“Las cosas están avanzando”, indicó Spoelstra. “No podemos esperar a tener el edificio lleno de nuevo e igual en otras arenas”.

De acuerdo con la regla de la NBA sobre las secciones para personas completamente vacunadas, los niños que no sean aún elegibles a recibir la vacuna no podrán asistir incluso si sus padres o encargados de su cuidado fueron vacunados. Los equipos también fueron alentados a contar con comercios y baños exclusivos en estas áreas y a esforzarse por limitar la posibilidad de que los aficionados se mezclen con los de otras secciones.