¿Bases más grandes? El béisbol necesita más

Que el béisbol tiene una gran necesidad de cambio no está realmente en disputa. Incluso los fanáticos más rabiosos se quejan de que el juego está estancado y es unidimensional, y se pierden las estrategias y los matices que en el pasado lo convirtieron en el pasatiempo favorito de Estados Unidos.

El hecho de que las Grandes Ligas finalmente estén tratando de hacer algo al respecto subraya la amenaza que ahora representa el deporte. Es posible que la gente todavía vaya al estadio de béisbol para salir por la noche ocasionalmente, aunque en números decrecientes, pero la caída de los índices de audiencia de televisión indica que están votando con su control remoto cuando se enfrentan a la perspectiva de tener que invertir más de tres horas en un juego que ofrece poco. en cambio.

Aún así, debo admitir que tener bases más grandes no estaba en mi lista de cosas que hacer para que el béisbol vuelva a ser relevante.

Eso no quiere decir que las 3 pulgadas adicionales que se agregan a las bases en el nivel Triple A este año sean algo malo. Algunos corredores más podrían llegar a la primera base de manera segura y algunos más podrían intentar robar una base ocasionalmente, lo que traerá más acción a los juegos, al menos en teoría.

Hay otros cambios que se están probando a nivel de ligas menores este año que también son prometedores, incluso si no están listos para el horario de máxima audiencia. Las llamadas automatizadas de pelota y strike en las menores bajas, las restricciones sobre el lanzamiento de un lanzador a la primera base y los cronómetros de lanzamiento estarán en juego en varios niveles de ligas menores.

Y, en la parte superior de la lista, un requisito en Doble A de que los jugadores del cuadro mantengan ambos pies en el suelo, con la opción de que al menos dos jugadores del cuadro deben estar a cada lado de la segunda base.

El objetivo no es tanto hacer que los fanáticos se preocupen una vez más. Es para hacer que miren una vez más, algo que incluso el gerente de Miami, Don Mattingly, dijo que se está volviendo cada vez más difícil de hacer.

"Vi muchos de los partidos de los playoffs después de que fuimos eliminados y, sinceramente, fue un poco difícil de ver", dijo Mattingly hace unos meses. “No pasaba nada. Ponche, ponche, jonrón. Fue difícil de ver. Me dice que tenemos que encontrar una manera de hacer que nuestro juego se mueva ".

No es solo que los juegos sean demasiado largos, aunque seguramente lo son. El tiempo promedio para un juego de nueve entradas de MLB en 2019 fue un récord de 3:07, 17 minutos más que solo 10 años antes, a pesar de algunos intentos poco entusiastas de MLB para que las cosas avancen un poco más rápido.

Un problema igualmente importante es que suceden muy pocas cosas durante ese tiempo.

Casi cuatro de las 10 apariciones en el plato terminan sin que se ponga una pelota en juego. La analítica desalienta los rodados y las bases robadas, y el golpe y la fuga son una reliquia del pasado.

Mientras tanto, los lanzadores se entretienen constantemente en el montículo, y los bateadores nunca parecen estar listos en el plato sin ajustarse los guantes de bateo o salir de la caja para contemplar el origen del universo.

Ya no se trata de si es necesario cambiar el juego. Es una cuestión de si el béisbol puede cambiar lo suficientemente rápido como para evitar convertirse en un deporte de nicho.

Perder fanáticos con cada juego al poner un mal producto en el campo no es una receta para el éxito a largo plazo, algo que el comisionado Rob Manfred parece darse cuenta incluso si tiene problemas para articularlo. Manfred cambió las reglas durante la pandemia con, entre otras cosas, una idea radical de poner un corredor en la segunda base para comenzar cada entrada extra, y obtuvo una reacción sorprendentemente positiva incluso de los puristas del béisbol.

También nombró al ex ejecutivo de los Cachorros, Theo Epstein, como consultor sobre cambios en las reglas. Sorprendentemente, Epstein dijo que él y otros ejecutivos de béisbol tienen una responsabilidad parcial por los cambios del juego debido a su dependencia de la analítica en la construcción y distribución de equipos.

"Asumo cierta responsabilidad por eso porque los ejecutivos, como yo, que han pasado mucho tiempo usando análisis y otras medidas, sin saberlo, han tenido un impacto negativo en el valor estético del juego y el valor de entretenimiento del juego", dijo Epstein. .

El problema es que incluso las nuevas reglas vigentes en las ligas menores este año no van lo suficientemente lejos. Se necesitan cambios radicales tanto en la duración del juego como en la estética del juego para hacer que el béisbol sea más visible, y no está claro si la gerencia o los jugadores tienen el estómago para ello.

Mientras tanto, los juegos continúan girando en torno a ponches y jonrones. Duran demasiado y se han vuelto demasiado aburridos.

A medida que se acerca el Día Inaugural, el cambio no puede llegar lo suficientemente pronto.