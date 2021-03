La juventud toma el mando

Héctor J. Cruz

La designación del joven Felix Peguero en la gerencia general de las Estrellas Orientales llama la atención porque viene a completar un cuadro super interesante en Lidom.

¿Qué edad tiene Peguero? Son 38 años, y esa es una de las aristas de esta información. Son variadas las primicias de este paso dado por el equipo verde.

Empezando por el tema de que Felix es hijo de Pablo Peguero, quien fue gerente de las Estrellas por varios años. ¿Es la primera pareja de padre-hijo con tal posición en un mismo club?

Lo segundo es el asunto de la edad. Carlos José Lugo, recién nombrado en la gerencia del Licey, tiene 51 años , y viene siendo el más “viejito”..… José Gómez, del Escogido, apenas 32 , Angel Ovalles, de las Aguilas,38, y Jesús Mejía , de los Gigantes, 32.

Eso dejaría a Raymond Abreu, gerente de los Toros, como el segundo hombre en edad pues cuenta con 49.

Y llega la pregunta: ¿por qué se están dando estos casos? ¿Por qué los equipos están apostando a la juventud en lugar de acudir a los veteranos gerentes, de los cuales hay muchos en descanso ahora, al menos en lo que respecta a Lidom?

Eddy Toledo, el mismo Pablo Peguero, Stanley Javier, René Francisco, Felix Francisco, Junior Noboa (se retiró del Licey luego del campeonato pasado), y ahora Manny Acta,q uien queda en la agencia libre. Estos son solo algunos de los nombres que han tenido larga experiencia en la gerencia de los equipos dominicanos.

Es posible que esto guarde relación directa con dos elementos o variables: 1) está el tema del manejo de la análítica y la sabermetría, pues estos elementos están dominando el beisbol de estos tiempos. Y 2) está la parte económica, pues si usted es nuevo no puede exigir una gran suma, debe conformarse con algo moderado, que no sea ofensivo.

Claro que la “sabermetría” no garantiza coronas, no es válido para obtener títulos pues en esto vale la teoría de que en estos grupos existen también los rankings: están los más inteligentes o habilidosos, siempre que tengan un soporte de la gente que está en el terreno de juego, manager y coaches, pues se trata de una labor de grupo.

Bienvenido Felix a los verdes, y que “viva la juventud”.

DE INTERES: Albert Pujols recibió un pelotazo en la muñeca izquierda, en partido de ayer entre Angelinos y Cubs… Los rayos X no mostraron fractura, pero estará en el día a día.. Pujols estará en su último año de contrato y suma 662 jonrones…Muchos creen que podría seguir en juego el próximo año, pero lo más probable es que se retire al final de la temporada..El tiene contrato adicional para permanecer en la organización casi de por vida….Dicen que ganaría 1 millón por año, lo cual no parece mucho para una figura de su calibre…. Jay Bruce , jardinero, busca un puesto con los Yanquis, pero ambas partes tienen acordado que el club deberá tomar una decisión el día 25, es decir el próximo jueves.Si no lo confirman, se iría a la agencia libre…. . Hoy es el evento de Edwin Encarnación en el sector La Caleta, de La Romana.Es el principal inversionista de un hotel, dentro del pueblo, pero tuvo la habilidad de ligarse a la cadena Hilton… El presidente Abinader dará el primer picazo, y asistirán muchos amigos de Edwin, ex peloteros… El sigue en la agencia libre, y a los 38 años parece no haber recibido ningún oferta. De por vida, tiene 424 jonrones, 1832 hits, 1261 empujadas, una carrera muy decente y productiva.