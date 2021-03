Rick, hijo de Hugo Cabrera: "Perdí al hombre a quien admiré toda mi vida"

“Es con gran tristeza y dolor que mi padre y mi héroe haya fallecido”, fueron las primeras palabras del emotivo mensaje de despedida que dedicó Rick Cabrera, hijo de la gloria del baloncesto dominicano, Hugo Cabrera, quien murió la madrugada de este martes por un cáncer de páncreas.

Rick, el hijo mayor del exjugador, empezó a rememorar las luchas de su padre batallando con el cáncer que padecía desde 2020, su actitud positiva en esos duros tiempos de lucha y la cara de alegría que siempre mostraba a toda su familia.

“A mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas el 10 de enero de 2020. Luchó contra esta enfermedad durante uno de los momentos más caóticos de nuestra vida. Mi papá siempre mantuvo una fuerte fortaleza mental incluso en los días difíciles. Siempre estuvo allí para sus hijos y nietos. No podría pedir nada mejor”, expresó con profundo pesar el hijo de la estrella de los Milwaukee Bucks.

“Durante el año pasado te vi mostrar la máxima medida de un hombre luchando hasta el final. Me alegro de haber tenido la oportunidad de agradecerle todo lo que ha hecho”, agregó.

Rick reseña el gran amor que sentía por su padre, lo que significaba para él y el gran ejemplo de superación y éxito que fue, ya que que se mantuvo encaminándolo hacia una vida de esfuerzo y progreso, sin importar los obstáculos que desafiara. Al final, lo que le importaba a Rick era hacerlo sentir orgulloso.

“Perdí al hombre a quien admiré también toda mi vida. Las palabras no servirán de justicia sobre lo que significaste para mí. Me empujaste a tener éxito en todo lo que hacía y a soportar cualquier obstáculo que enfrentara. Todo lo que me importaba era hacerte sentir orgulloso y sé que logré ese objetivo”, dijo en el conmovedor mensaje.

También recuerda las pequeñas, pero profundas vivencias junto a su padre: “Voy a perderme nuestras llamadas telefónicas de una hora y pasar tiempo juntos. Nunca olvidaré nuestra última conversación y las grandes palabras que tú y yo apreciaremos por siempre”.

Rick lamenta la muerte de su padre, pero al mismo tiempo se contenta porque lo visualiza junto a su abuela que falleció hace un tiempo.

“Papá, me duele porque no estás aquí, pero sé que ya no tienes dolor. Finalmente estás con la abuela. Sé que ella está sosteniendo tu rostro entre sus manos y besándote con entusiasmo”.

Finalmente, con fuerza pronunció que continuará manteniendo vivo el legado de su padre, que dedicó la mayor parte de su vida a las canchas para lograr todos sus sueños.

“Continuaremos manteniendo vivo su legado mientras estemos aquí en la tierra. Ser el primer dominicano reclutado en la NBA por los Milwaukee Bucks y jugar para su equipo favorito, los New York Knicks, fueron todos los sueños hechos realidad”, dijo.

“Los apodos que te ganaste en República Dominicana debido a tu grandeza en el baloncesto es lo que has vivido hasta hoy. “El Inmortal”, “El Imenso” es como te llamaban y eso es lo que pude presenciar de niño. Eres la “Cabra” y siempre serás mi jugador favorito. Descansa bien papá! Sé que brillarás sobre nosotros. A través de todas las lágrimas y la tristeza seremos, ¡Te Amo Pops!”, con esas palabras concluyó.

It’s with great sadness that my dad has transitioned to heaven. He fought pancreatic cancer for a year during the most chaotic time in our country. Words won’t serve justice on what you mean to me. Glad I got to say goodbye to you with laughter and tears. Love you Pops! #MyGoat???? pic.twitter.com/T5x72Z53Sb